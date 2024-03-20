Adobe将Firefly生成式AI功能整合到Substance 3D工作流程中

划重点: ⭐ Adobe 将 Firefly 生成式 AI 功能整合到 Substance3D 设计和创意工作流程中。 ⭐ 新功能包括生成逼真或风格化纹理的功能以及从文本提示生成背景图像和将对象合成到场景中。 ⭐ 更新的 Substance3D Sampler 和 Stager 版本将于3月18日向用户提供。

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:Adobe 近日在 Substance3D 设计和创意工作流程中引入了新的 Firefly 技术驱动的生成式人工智能功能，旨在帮助工业设计师、游戏开发人员和视觉特效专业人士进行各种创意流程，包括3D 纹理设计和背景图像生成。这次更新包括两项新功能。

Substance3D Sampler 的 “文本转纹理” 功能将使创作者能够从简单的文本提示中为3D 物体表面生成逼真或风格化的纹理。据 Adobe 表示，这一功能将简化设计流程，无需使用实物样品、库存图像或手动摄影。Substance3D Stager 的新 “生成式背景” 功能允许用户从文本提示中创建详细的背景图像，并将对象合成到具有智能透视和光照匹配的场景中。

Adobe 的3D 和沉浸式副总裁 Sebastien Deguy 表示:“通过将 Firefly 的生成式 AI 功能整合到 Substance3D 中，我们不仅简化了创意过程，还通过新的生成式工作流程，解锁了人类想象力的新领域，而不是取代它。” 对于工业设计师以及游戏和 VFX 行业的专业人士来说，这些更新提供了更快的构思、创意自由以及以更少的时间和成本生成逼真纹理和环境的能力。市场营销专业人员和内容创作者也可以制作视觉效果和动画，增强品牌呈现和叙事效果。

Adobe 默认情况下会将 Content Credentials 附加到使用 Firefly 创建或编辑的资产上，指示在创意过程中使用了生成式 AI。Content Credentials 是可验证的详细信息，充当数字 “营养标签”。它们可以显示上下文信息，比如资产的名称、创建日期、使用的数字工具以及沿途进行的任何编辑，为数字内容带来透明度。这些数据与内容相关联，无论在何处使用、发布或存储，都能确保正确归属，帮助消费者就数字内容做出知情决策。

Adobe 表示，带有新功能的 Substance3D Sampler4.4和 Stager3.0的 Beta 版本将于3月18日开始向 Substance3D 客户提供。

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