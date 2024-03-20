Leonardo Ai推新功能Transparency 一键生成高质量透明PNG图像

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:近日，Leonardo Ai 发布了一项创新的功能——Transparency。这项功能能够生成真正的本地透明 PNG 图像。这不仅仅是简单的背景移除，Transparency 还能支持干净边缘的图像扩散。

对于那些需要创建高质量的透明背景图片和图形的用户来说，这项功能无疑是一个福音。无论是用于贴纸或T恤设计等线下使用，还是用于生成可直接下载并添加到视频游戏引擎中的现成2D 视频游戏素材，Transparency 都能提供出色的效果。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/leonardo-ai-transparency

此外，对于设计师而言，在使用图层时，可以将视觉元素插入背景中，此时 Transparency 功能将显得特别有用。它可以帮助我们更好地处理图像，实现更精细的设计。

目前，Transparency 功能已经向所有用户开放。无论你是专业的设计师，还是对图像处理有需求的普通用户，都可以来尝试这一新功能，体验它带来的便利。

Leonardo Ai 的 Transparency 功能无疑为我们提供了一个强大的工具，帮助我们更好地处理图像，提升设计质量。我们期待这一功能在未来能够带来更多的可能性，满足更多用户的需求。

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