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APISR：超强动漫图片高清放大器 动漫爱好者的福音！

2024-03-20 14:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:APISR是一款强大的工具，专门设计用于提升动漫图像和视频的分辨率。它不仅可以处理各种图像退化问题，如模糊、噪声、压缩伪影等，还提供了灵活的放大选项，支持2倍、4倍等不同的放大系数。

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试玩地址:https://top.aibase.com/tool/apisr

项目地址:https://github.com/Kiteretsu77/APISR

经过用户@ZHOZHO672070的测试，APISR的效果非常出色。例如，在云上T4，256的情况下，视频放大4倍，171帧只需50秒，这无疑大大提高了效率。

APISR的主要功能包括:

超分辨率增强:这个功能可以对低质量、低分辨率的动漫图像和视频进行恢复和增强，显著提高其分辨率和图像质量。这意味着，即使是质量较差的动漫图像和视频，也可以通过APISR得到改善。

处理真实世界退化图像:APISR特别设计了算法来处理现实世界中遇到的各种图像退化问题，如模糊、噪声、压缩伪影等。这有效改善了动漫图像在实际应用场景中的表现。

支持多种放大因子:APISR项目提供了对不同放大因子（如2倍、4倍等）的支持，允许用户根据需要选择合适的放大级别来优化图像的视觉效果。这为用户提供了更多的选择空间，使他们可以根据自己的需求来调整放大级别。

支持动漫视频:除了支持动漫图片的超分辨率增强，APISR项目也支持动漫视频。通过提升视频中每一帧的清晰度和质量，整个视频的视觉效果也会相应提升。

总的来说，APISR是一款非常实用的工具，无论是对于动漫爱好者，还是对于专业的动漫制作人员，都能提供很大的帮助。

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