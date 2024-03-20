字节发布AnimateDiff-Lightning模型 4步推理就能生成高质量视频

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:近日，字节发布了一款名为AnimateDiff-Lightning的模型，这款模型在视频生成方面的性能表现令人瞩目。只需4-8步的推理，就能生成质量非常不错的视频，这对于视频制作行业来说无疑是一次重大的技术突破。

模型下载地址:https://top.aibase.com/tool/animatediff-lightning

论文地址:https://arxiv.org/html/2403.12706v1

AnimateDiff-Lightning模型与Contorlnet的配合也非常出色，这意味着视频转绘的工作流需要得到升级。同时，字节还推出了对应的Comfyui工作流，这一开源工作流的实施，使得AnimateDiff-Lightning模型的应用更加到位。

据了解，AnimateDiff-Lightning模型是从AnimateDiff SD1.5v2中提炼出来的，包含了1步、2步、4步和8步提炼模型的版本。其中，2步、4步和8步模型的生成质量非常好，这对于视频制作者来说，无疑提供了更多的选择和可能。

在使用AnimateDiff-Lightning模型时，字节还建议使用运动LoRA，因为运动LoRA能产生更强的运动效果。为了避免水印的出现，建议将运动LoRA的使用强度控制在0.7~0.8之间。

总的来说，字节发布的AnimateDiff-Lightning模型，以其强大的视频生成能力，为视频制作行业带来了新的可能，同时也为视频制作者提供更多的选择和便利。

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