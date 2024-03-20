报告：预计到2025年，AI PC将占全球PC出货量的40%

划重点: ⭐ Canalys 最新预测显示，到2025年，AI PC 将占全球 PC 出货量的40%。 ⭐ AI PC 的快速普及将推动 PC 市场的价值增长，带来更好的用户体验和高端化趋势。 ⭐ Canalys 提出 AI PC 将对整个行业产生深远影响，为厂商和合作伙伴带来巨大的价值收益。

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:根据 Canalys 最新预测数据，到2024年，全球 AI PC 出货量将达到4800万台，占个人电脑（PC）总出货量的18%。然而，这仅是市场转型的开始，预计到2025年，AI PC 出货量将超过1亿台，占 PC 总出货量的40%。

预计到2028年，AI PC 出货量将达到2.05亿台，期间的复合年增长率将达到44%。AI PC 集成了专用于 AI 的加速器，如神经处理单元（NPU），将带来高生产力、个性化和能效方面的新功能，颠覆整个 PC 市场，并为厂商及其合作伙伴带来显著的价值收益。

Canalys 首席分析师 Ishan Dutt 表示，AI PC 在个人计算领域的广泛应用将带来深远影响，到2025年底，AI PC 的出货量将超过1.5亿台。AI PC 将为用户带来全新的、更好的体验，提高生产力，降低运行 AI 工作负载成本。AI PC 的快速普及将推动 PC 市场总地址服务可能增加适度，为高端化创造动力，尤其是在商用领域。

Canalys 分析师 Kieren Jessop 指出，预计 AI PC 与未集成 NPU 的同类 PC 相比将溢价10%-15%。随着采用率的激增，到2025年底，价格在800美元及以上的 PC 将有一半以上是 AI PC，到2028年，这一比例将增至80% 以上。这将推动 PC 出货的整体价值从2024年的2250亿美元增长到2028年的2700亿美元以上。

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