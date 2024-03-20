Anthropic与谷歌云合作将Claude3模型引入Vertex AI

划重点: 🔍 Anthropic宣布在Google Cloud的Vertex AI平台上推出Claude3Haiku和Claude3Sonnet，Claude3Opus即将加入。 🤝 此合作提升了Google Cloud基础设施支持的先进AI技术的可访问性，强调数据隐私和安全。 💬 Quora成功将Claude整合到其Poe应用程序中，展示了Anthropic AI模型在增强用户体验方面的实际应用和优势。

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:Anthropic与Google Cloud的合作标志着人工智能领域迈出了重要的一步。他们宣布在Google Cloud的Vertex AI平台上推出了Claude3Haiku和Claude3Sonnet，这一举措旨在使先进的AI技术更加容易接触到企业，借助Google Cloud的基础设施提供智能、高效和成本效益的解决方案。这一合作强调了双方对数据隐私和安全的共同承诺，旨在赋予组织轻松部署AI解决方案的能力，同时在Google Cloud的环境中管理其数据。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与此同时，Anthropic的AI模型在实际应用方面取得了显著进展。Quora成功将Claude整合到其Poe应用程序中，这使用户能够与AI进行自然对话，彻底改变了人们与人工智能互动的方式。这种对Claude在特定AI能力方面的实际运用，突显了Anthropic的AI模型的多功能性和适应性，在各种用例中提供了详细、易理解的答案。

Anthropic计划在不久的将来在Vertex AI上推出Claude3Opus，这被称为他们最有能力和智能的模型。这一即将到来的更新承诺将进一步提升开发人员和企业可用的功能，推动AI应用程序中的创新和创造力。

Anthropic与Google Cloud之间的合作不断壮大，Claude3模型在Vertex AI上的普遍可用性标志着人工智能技术的不断发展。这预示着一个未来，在这个未来中，人工智能不仅更易于访问，而且更加融入到数字解决方案的基础中，推动了既具有突破性又有益于整个社会的进步。

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