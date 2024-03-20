医疗AI平台Hippocratic完成5300万美元融资 估值5亿美元

划重点: ⭐️ 专注医疗领域的Hippocratic AI完成了5300万美元的A轮融资，估值5亿美元，总融资达到1.2亿美元。 ⭐️ 发布第一个用于第三阶段安全测试的产品，提供医疗保健人员配置市场，可“雇用”生成式AI代理完成繁琐医疗业务。 ⭐️ 融资由Premji Invest和General Catalyst共同领投，公司表示将进一步创新功能，加强在医疗转型中的关键作用。

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:专注于医疗领域的AI公司Hippocratic AI宣布已完成5300万美元的A轮融资，使其估值达到5亿美元，并将总融资额提升至1.2亿美元。这一轮融资由Premji Invest和General Catalyst共同领投，同时SV Angel、Memorial Hermann Health System以及现有投资者Andreessen Horowitz（a16z）Bio + Health、Cincinnati Children's、WellSpan Health和Universal Health Services(UHS)也跟投。

除了融资消息外，Hippocratic AI还宣布推出了一款新产品，该产品是专为第三阶段安全测试而设计的。这款产品旨在为医疗保健人员提供一个配置市场，使卫生系统、付款人和其他相关方能够“雇用”生成式AI代理来完成低风险、非诊断性、面向患者等繁琐的医疗业务。据悉，新资金将主要用于资助这些安全测试，并进一步创新该产品的功能。

Hippocratic AI的首席执行官兼董事总经理Hemant Taneja表示，自公司成立一年以来，他们已经取得了令人瞩目的进展。公司不仅训练了基础模型达到了关键的安全阈值，还确定了解决医疗人员危机的新用例，并与40个卫生系统、付款人和数字医疗公司建立了合作伙伴关系。他还表示，公司将继续在医疗转型过程中发挥关键作用，为行业带来创新和变革。

这次融资的成功以及新产品的发布标志着Hippocratic AI在医疗人工智能领域的稳健发展和创新。随着资金的注入和新产品的推出，该公司有望进一步扩大其在医疗保健领域的影响力，为行业带来更多的智能解决方案和服务。

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