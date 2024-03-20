Sam Altman表示不知道GPT-5发布时间 避谈Q*问题

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站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman近日接受著名媒体人Lex Fridman的深度访谈，就GPT-5的发布时间、Sora、以及传言中的神秘项目Q*等热点话题进行了回应。

关于GPT-5的发布时间，Altman直言不知晓，但他透露OpenAI将推出一款令人惊叹的大模型，并规划在接下来几个月发布一系列产品，为GPT-5的正式发布做准备。

而传言中的神秘项目Q*，虽然Altman未直接揭示其内容，但他表示OpenAI目前还未准备好公开谈论Q*。然而，他暗示了Q*的存在，并表示其出现只是时间问题。

此外，Altman还谈到了最近引起轩然大波的文生视频模型Sora。尽管Sora在理解物理世界方面有所突破，但Altman指出，其仍需持续优化以提高理解、功能和细节的表现。

Altman的回答为人工智能领域的关注者提供了对OpenAI未来发展方向的一些线索，同时也加深了对GPT-5、Sora以及神秘项目Q*的期待与好奇。

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