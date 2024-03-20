歌手也要失业了？suno v3 模型即将推出 人人皆可创作音乐

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:完蛋!歌手们的饭碗也要被AI砸了!Suno AI 宣布，其最新的suno v3模型即将推出。从官方放出的音乐demo来看，V3模型的创作能力十分惊人。用户只需要简单的文字描述，就能创作出具备专业水准的音乐。

官网地址：https://top.aibase.com/tool/suno-ai

尽管 Suno AI 的创作能力令人惊叹，但同时也引发了音乐从业者和艺术家的担忧。传统音乐创作者担心 AI 音乐的出现会对他们的生计带来冲击，将会出现大规模的音乐创作自动化，这可能威胁到人类音乐创作的独特性和深度。

Suno AI 的创始人们设想着一个大众化音乐创作的世界，让十亿人每月支付10美元来创作歌曲。尽管 Suno AI 的创始人强调他们并非要取代艺术家，而是希望激发更多人参与音乐创作，但 AI 音乐技术的出现仍然可能对音乐产业带来颠覆性影响。

在这个不断演进的音乐创作领域，Suno AI 的创新技术可能会催生更多类似的竞争对手，而这些新技术也许将对传统音乐产业和音乐创作方式产生深远影响。

未来，随着 AI 音乐技术的不断发展，音乐产业和艺术家们也将不断面临新的挑战和机遇。如何平衡 AI 技术的发展与音乐产业的生态保持平衡，将是未来音乐领域需要认真思考的问题。

（举报）