小米Civi 4 Pro官宣搭载光影猎人800、徕卡Summilux镜头

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:小米即将在3月21日正式发布备受期待的新品——小米Civi4Pro。这款新机不仅将搭载徕卡影像系统，更配备了徕卡Summilux镜头，这标志着小米首次在数字系列之外引入徕卡技术，为用户带来全新的拍照体验。

小米Civi4Pro的影像能力得到了显著提升，这得益于其搭载的徕卡影像系统和Summilux镜头。同时，它还配备了与小米14Pro相同的光影猎人800传感器，这款传感器拥有1/1.55英寸大底和2.0m像素尺寸，动态范围高达13.2EV。这一组合将为用户带来色彩更真实、光影细节更丰富的照片，让每一张照片都充满故事感。

除了出色的影像能力，小米Civi4Pro还将在性能上实现突破。它将全球首发第三代骁龙8s处理器，这款处理器采用台积电4nm工艺，继承了第三代骁龙8的相同CPU架构，包括主频3.0GHz的超级内核、4个主频2.8GHz性能内核和3个主频2.0GHz的效率内核，性能强劲，为用户带来流畅的使用体验。

在设计方面，小米Civi4Pro同样表现出色。它引入了与小米14Pro相同的全等深微曲屏设计，这一设计既能兼顾曲面的舒适手感，又能保持直屏的清晰观感，实现了两者的完美结合。

小米Civi产品经理胡馨心透露，小米Civi4Pro的内部代号为“小14Pro”，这意味着它在技术、配置和体验上都达到了旗舰水平，全面向小米数字系列看齐。这款新机的发布无疑将为用户带来全新的使用体验，让我们拭目以待。

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