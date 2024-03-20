迪拜AI配音公司Camb.AI种子融资400万美元，高还原度即时配音服务

划重点: 💼 迪拜AI配音初创公司Camb.AI筹集400万美元种子轮融资，由多家国际投资机构领投。 🎙️ Camb.AI的旗舰产品DubStudio能够提供高还原度的即时配音服务，涵盖100多种语言、方言和口音。 🌍 Camb.AI的技术已被广泛应用于媒体、体育和娱乐领域，客户包括多个知名体育组织和娱乐公司。

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:近日，总部位于阿联酋的AI配音初创公司CAMB.AI宣布在种子轮融资中成功筹集了400万美元。此次融资由美国纽约的Courtside Ventures、新加坡TRTL Ventures、美国德州Blue Star Innovation Partners、日本的Ikemori Ventures以及日本网页设计师Eisaburo Maeda领投。CAMB.AI的CEO Avneesh Prakash曾任塔塔通讯公司移动业务副总裁，而联合创始人兼CTO Akshat （Ack） Prakash则在苹果公司工作过。

CAMB.AI的旗舰产品DubStudio备受瞩目，它利用专有的MARS TTS和BOLI语言翻译模型，为媒体、体育和娱乐领域的数百家公司提供近乎实时的配音服务。其独特之处在于能够将表演瞬间配音成100多种语言、方言和口音，包括一些资源匮乏的语言，如南非荷兰语、马来语和巴斯克语。与此同时，DubStudio以极高的准确度捕捉和传达说话者的原始语调和情感，保留原始声音及其细微差别。

Courtside Ventures的合伙人Vasu Kulkarni表示，他深知在拥有700多种语言的印度，理解大量内容的困难。对于印度的NBA球迷来说，通过CAMB.AI的技术，他们可以享受到用印地语解说的比赛，这将有助于推动这项运动的全球化。目前，CAMB.AI的技术已被广泛应用，其配音内容浏览量已超过1亿次，客户包括美国职业足球大联盟、澳大利亚网球协会、枫叶体育娱乐公司等知名机构。

除了体育领域，CAMB.AI的技术也在电影和娱乐界广受欢迎。塞尔维亚选手德约科维奇在澳网半决赛后的新闻发布会视频中，英语讲述被CAMB.AI按真实的语调配音成西班牙语。此外，阿联酋导演Nayla Al Khaja最近在她的恐怖片《Three》中使用了该技术，该片成为了世界上第一部完全由人工智能配音的多语言故事片。

对于此次融资，CAMB.AI的CEO Avneesh Prakash表示，他们已经看到技术的惊人应用，并希望这笔资金能够快速推动公司的进一步发展和全球扩张。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/camb-ai

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