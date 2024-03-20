卢伟冰称小米汽车有点贵：但会认同这一定价的合理性

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:小米集团总裁卢伟冰在近期召开的2023年全年业绩沟通会上，详细阐述了小米汽车的最新进展。他特别强调，小米SU7作为一款C级高性能生态科技轿车，无论是性能、配置还是用户体验，都展现出了卓越的品质。关于这款车的定价，卢伟冰坦言:“虽然价格略高，但我相信，当大家观看了3月28日的发布会后，会认同这一定价的合理性。”

谈及小米汽车的发展目标，卢伟冰明确表示，他们希望能够在纯电豪华轿车市场中占据销量前三的地位。他进一步指出，尽管销量是重要的指标，但小米更加关注用户的实际体验和口碑反馈。他相信，通过不断提升产品质量和服务水平，小米汽车定能赢得消费者的信赖和喜爱。

卢伟冰还分享了一个令人振奋的消息:自从雷军发布预约品鉴微博后，短短一天时间内，预约到店试驾的人数就激增逾10万人，部分单店的预约人数甚至超过了1万人。这一数据充分证明了小米汽车的市场潜力和消费者对其的期待。

回顾之前的信息，小米创办人、董事长兼CEO雷军曾在去年12月26日的网友问答环节中透露，小米SU7目前还没有明确的对标车辆，正处于试产爬坡阶段，距离正式上市还需数月时间。在定价问题上，雷军也表示，小米SU7的价格确实相对较高，但这是有充分理由的，并非随意定价。他明确表示，小米SU7的价格不会是9.9万、14.9万或19.9万这样的低价区间。

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