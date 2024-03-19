B站UP主9天用Runway搞出《海贼王》真人版电影 视频播放近百万

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:近期，AI生成的影视短片引起了广泛关注。例如，B站UP主“AI疯人院”制作的AI版《西游记》，恐怖短片《Another》以及麻省理工黑客松最佳AI影片《怀旧的宇航员》等作品，都给观众留下了深刻印象。

这些AI生成的短视频、电影预告、短剧几乎每周都有新的作品出现。3月14日，B站UP主“一只AI视觉创作者”耗时9天，使用Runway等工具制作了《海贼王》真人版预告片。这个预告片中的西尔巴兹·雷利、娜美和主角路飞等角色的AI版本与动画版的对比，展现了超高的还原度，让人直呼逼真。

除了人物样貌的还原，UP主还生成了一系列场景，有网友直言:“除了一些AI特有的画面抽象，基本没有违和感”，“动漫翻拍真人，只有AI适合。”相较于一年前，AI在场景氛围和人物塑造上，生成的画面有了显著提升。

截至目前，该条视频播放量达到了94万，点赞数超过8万，投币数超过2.5万。这显示出随着AI工具的迭代发展，越来越多的网友开始创作出自己的电影级大片。

尽管目前AI在影视创作领域还停留在模仿再创的阶段，但AI深度参与影视创作已经成为了必然的趋势。我们相信，在不久的将来，创作者们的意图和想法都能被AI一一实现，为观众带来更多精彩的作品。

（举报）