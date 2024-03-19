小米集团2023财报：经调整净利润193亿元 同比增长126.3%

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:小米集团在2023年实现了显著的业绩提升，全年营收达到了2709.7亿元，同时经调整净利润大增126.3%，表现强势。

其中，第四季度总收入达到732亿元，同比增长10.9%，经调整净利润达到49亿元，同比增长了惊人的236.1%。值得注意的是，这一季度内智能电动汽车等创新业务费用达到了24亿元。

在用户数方面，小米手机和平板产品的全球月活跃用户数在2023年12月再创历史新高，达到了6.412亿，同比增长10.2%。同时，小米AIoT平台连接的IoT设备数也实现了快速增长，截至2023年12月31日，已增长至7.397亿，同比增长25.5%。

在研发方面，小米集团同样不遗余力。2023年，其研发支出达到了191亿元，同比增长19.2%。至年底，小米集团的研发人员数已达到17，800人，占员工总数的53%，显示出公司对技术创新的重视。

在财务方面，小米集团的现金储备也达到了新的高度。截至2023年12月31日，其现金储备为人民币1，363亿元，创下了历史新高。同时，小米集团还积极在公开市场回购股票，2023年股票回购金额达到港币15亿元，即1.266亿股股票，这进一步增强了市场对公司的信心。

（举报）