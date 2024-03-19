AI动漫IP翻唱音乐火爆 比奇堡乐团一首AI歌曲赞藏数超40万

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:最近，AI技术在音乐创作领域又有了新的突破。继AI懒羊羊在线开演唱会之后，现在轮到了动漫人物Chiikawa和海绵宝宝。这种用熟知的动漫人物IP翻唱音乐的方式，既没有高门槛，又容易获得流量，目前已经成为AIGC领域的常见玩法。

小红书博主“新鲜鲈鱼”在3月15日投稿了一条视频，名为“以防你没有听过小八唱情歌”，他用动画《Chiikawa》中大火的角色小八的声音合成了歌曲《不分手的恋爱》。这条视频在小红书上获赞近1万，小八的音色极具辨识度，有网友称“能自由唱歌的小可爱，让人耳目一新”。

这类翻唱账号在AI的助力下，正在被批量复制。小红书博主“比奇堡乐团”就发布多首AI歌曲，利用海绵宝宝动画中的不同角色来演唱同一首歌曲，点赞和收藏数超40万。

此外，小红书博主“Marina”在3月13日让乙女游戏中的角色“祁煜”翻唱了一首rapper，获赞数超1万，网友们表示“永远对动漫里的少年音心动”。抖音博主“鬼鬼好小子”也让《英雄联盟》中的角色人物翻唱流行歌曲，同样获得了可观的流量。

许多创作者提到，做二次元角色AI翻唱就是为了“搞笑”、“整活”、“图一乐”，与复刻明星的AI声音相比，版权风险或负面影响较小。因此，AI翻唱账号在各平台出现了井喷。创作者们只要找到具有特色的IP，就能做成一个AI账号，部分创作者甚至加了难度，让AI唱歌解说影视剧。

然而，就像从业人员讲述的那样，“AI或许可以模仿，但很难真正创造出独特的音色，也无法触及高水平的内容”。

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