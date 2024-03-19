AI明星剧情号在YouTube爆火 猛男巨石强森也会耍赖哭泣

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:最近，AI技术在视频创作领域的应用越来越广泛，YouTube上出现了一些利用AI明星进行创意产出的账号。其中一位名为“ReallynotAi”的博主，发布了一系列的原创剧情视频，主角是AI版的巨石强森和施瓦辛格。

在这些视频中，我们看到了道恩·强森（Dwayne）和阿诺德·施瓦辛格(Arnold)一起喝奶昔，骑自行车摔倒了还会耍赖哭泣，展示了他们娇气弱小的一面。这种强烈的反差感吸引了大量的网友点赞评论，有网友表示“要是有一部施瓦辛格的摇滚音乐电影，一定很不错”。

在AI的世界中，道恩（Dwayne）和阿诺德(Arnold)成为了彼此互帮互助的好基友，一旦出现二人同框的视频，播放数据就会猛增。不少网友在AI的帮助下，在线磕起了CP。这些视频通常以两人共同制服敌人，或是合作完成某一目标作为结局，符合大多数人的观看喜好。

截至发稿前，数据最好的一条视频点赞超过百万，Dwayne和Arnold系列合集播放量超过千万。据了解，这些视频的脚本是在ChatGPT生成的基础上，人工进行修改完善，而画面则是借助ChatGPT的图片生成模型Dall·E3完成的。

“ReallyNotAi”能够成功起号，并且获得流量，一方面是因为故事剧情形成了反差感。另外，他在画面表达上，对人物的一致性和细节把控到位，没有出戏跳脱的画面，这对于那些做AI剧情号的创作者来说，目前还是最大的难点。

这样的剧情号不需要复杂的后期，只要将画面进行简单的拼接，就能形成一个短篇故事。很多剧情向的短视频利用画面的“反差萌”、台词的反转，达到出人意料的效果。只要创作者能够固定人设，剧情戳中用户的爽点，这样的AI账号也比较容易让观众上瘾，火速出圈。

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