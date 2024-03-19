雷军：小米汽车工厂正式揭幕

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:小米创办人雷军刚刚发文称，今天是个特别的日子，小米汽车超级工厂正式揭幕。这次董事会选择在小米汽车工厂召开，董事们参观了工厂，并试驾了小米SU7。

据悉，小米SU7将于3月28日正式上市，并且一上市即可交付。

小米SU7作为C级高性能生态科技轿车，车身尺寸达到了车长4997mm、轴距3000mm、车宽1963mm、车高1440mm，风阻系数仅为0.195。在智能科技方面，小米SU7同样不逊色，其“智能座舱”搭载五屏联动系统，并采用了骁龙8295座舱芯片，小米澎湃OS也得以顺利上车。车机屏幕为16.1英寸3K分辨率的超大屏幕，不仅支持CarPlay和AirPlay，还配备了HUD以及7.1英寸的翻转仪表，后排更可挂接小米平板Pad作为拓展屏，甚至支持苹果iPad的接入。

在动力系统上，小米SU7双电机版车型的最大功率高达673马力，0-100km/h加速时间仅需2.78秒，搭载了容量为101kWh的宁德时代三元锂电池，CLTC续航里程达到了惊人的800公里。而单电机版车型的最大功率为299马力，0-100km/h加速时间为5.28秒，配备的是容量为73.6kWh的弗迪磷酸铁锂电池，CLTC续航里程为668公里。

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