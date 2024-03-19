研究机构称《元梦之星》首三月注册用户达1.29亿

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:3月19日，知名研究机构DataEye发布2024年一季度腾讯游戏表现观察。根据该机构测算数据显示，在公测后三个月时间内，《元梦之星》三个月全渠道新增注册用户1.29亿，以注册用户量来看，称得上是游戏史上增长最快的游戏之一。

此外，DataEye研究院指出，腾讯游戏的新一线梯队正在发力，《金铲铲之战》《英雄联盟手游》和《暗区突围》在今年1月和2月的收入、日活跃均实现同比大增，反映这些产品正成为腾讯游戏的新增长引擎。

大DAU游戏稳中求进，新一线梯队成绩显著

根据DataEye研究院预估，今年2月《王者荣耀》iOS端收入（扣除平台分成）环比增幅约4%，并在除夕夜当天迎来日活高峰，环比2月1日增长28%。七麦数据的榜单显示，《王者荣耀》在春节假期后仍继续霸榜国内游戏畅销榜。

另一款大DAU产品《和平精英》，今年2月iOS端（扣除平台分成）收入环比增长17.5%，并在正月初一当天迎来日活高峰，环比2月1日增长接近30%。

再来看看腾讯游戏的新一线梯队。DataEye研究院数据预估显示，今年1月和2月《金铲铲之战》收入分别同比增长102%和152%。

《金铲铲之战》1月和2月DAU分别同比增长89%和91%。

《英雄联盟手游》的表现同样出色，今年1月和2月的收入同比增长34%和120%。

同期《英雄联盟手游》的DAU分别同比增长15%和20%。

当然，别忘了还有新晋明星《暗区突围》。今年1月和2月《暗区突围》收入分别同比增长34%和213%。

《暗区突围》1月和2月DAU分别同比增长约8%和46%。

在两大头部产品表现稳健之外，《金铲铲之战》《英雄联盟手游》《暗区突围》这新一线梯队的增长不容小觑，它们通过持续输出玩法内容、不强制付费商业模式、电竞赛事带动全民化等方式，已经担当起腾讯游戏新增长引擎的角色。

3个月拿下1.29亿注册，《元梦之星》增长惊人

从iOS畅销榜最高排名来看，《元梦之星》在细分的家庭聚会游戏持续位列前茅。在总体畅销榜上，2月15号前仍算稳定，春节假期结束后流水有所下滑，但随着3月15号第三赛季启动，《元梦之星》又站上TOP10。

为什么畅销榜排名如此波动呢?特别是春节前后表现?原因并不难分析:《元梦之星》的付费点更少、定价更低。

《元梦之星》从上线至今一直都是个低氪产品，大部分时装几乎白送，这一点在春节档也在延续。通过对比《元梦之星》《蛋仔派对》的付费时装、保底、充值返利，就会发现《元梦之星》的更低价、实惠。

在良心福利与多渠道营销的双重推动下，根据DataEye研究院测算，在公测后三个月时间内，《元梦之星》三个月全渠道新增注册用户1.29亿，以注册用户量来看，称得上是游戏史上增长最快的游戏之一。以上线首三个月的表现对比来看，《元梦之星》这一数字远超《蛋仔派对》或者大多游戏。

总体来说，现阶段《元梦之星》仍处于提升DAU的阶段，重心是提高用户的福利和游戏体验，拓展用户圈层把蛋糕做到更大。近日《元梦之星》新版本直接打通了微信和QQ平台，支持跨平台搜索邀请好友，在打通社交链上，元梦之星明显有更多的后招。DataEye研究院认为，等到第三季度，《元梦之星》或许会再度平稳爬坡，但预计不会很激进。

海外多元布局，二次元之后还有后手

作为腾讯出海的看家产品，《PUBGMOBILE》今年Q1在海外市场双平台收入约为6.5亿元，其中美国市场贡献收入最高，约为1.3亿元。

而另一款由腾讯全球发行品牌levelinfinite于2022年11月推出的二次元RPG+TPS游戏《NIKKE》，首月便获得7.19亿元的全球流水，截至3月10日其移动端累计流水约为37.9亿元。

除了上述两款头部产品，腾讯游戏有更多新品在海外上线。2月21日，腾讯天美工作室群旗下MOBA手游《王者荣耀》国际服（《HonorofKings》）在全球57个国家和地区正式上线，包含中东、北非、东欧、中亚和南亚等众多海外地区。

此外，《NBAInfinite》在GooglePlayStore谷歌官方应用商店免费游戏热门排行榜名列榜首，累计下载突破100万人次，在全球61个地区进入体育游戏排行榜前十。

总体来看，腾讯游戏出海的产品非常能打，去年不止《PUBGMOBILE》的收入回升，《NIKKE》联动《尼尔:机械纪元》也一度登上了Twitter日本热搜，影响力和用户认可度可见一斑。

如今《王者荣耀》再出海，来到第二发行阶段，势必会引发全球MOBA的风云变化。据悉，今年《HonorofKings》电竞将在国际化电竞生态投入1500万美元的资金，为不同地区的玩家和战队带来本地和国际赛事，相信也将有利于《HonorofKings》的全球化布局。

（举报）