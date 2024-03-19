脱单模拟挑战器网络爆火 网友怒了：我连AI都攻略不了

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:今年情人节，一场特殊的脱单挑战在网络上引起了热烈的讨论。这场挑战的目标很简单，就是用三句话追到一见钟情的高冷暗恋对象。

最近，一款名为“脱单模拟挑战器”的应用在网络上火爆起来，小红书平台上涌现了大量的用户挑战案例。3月14日，小红书博主“大人!看看我家呜呜达”发布了一篇名为“你神金啊陈青山”的笔记，记录了自己挑战AI心动对象“陈青山”的过程，这篇笔记获得了近8000次的点赞。

这款应用的玩法与此前流行的“哄哄模拟器”类似，玩家需要通过语言对话，想方设法追到自己的心动对象，获得TA的青睐。每条信息发出后，TA的好感度会出现变化，上升到100时则可以解锁相应的结局，而下降到负值时，就代表攻略失败。

在网友的挑战中，不同的语言指令，诞生出了别样的结果，每一段对话都妙趣横生。比如，有玩家化身为心动对象的直系领导，开展一段线上面试，虽然母胎单身三十年，但职场PUA却玩得很明白。

评论区还有网友不按常理出牌，直接用上了代码，如果无法征服AI心动对象，那就直接让AI消失。有网友表示“直接从代码底层击穿他”。

从“哄哄”到“脱单挑战”，情感陪伴类的产品一直很火。此前，a16z发布的“GenAI消费应用Top100报告”显示，已经有数百万人和AI聊天机器人建立了关系，AI陪伴正在成为主流。

不同于其他大模型对话产品，这些AI模拟器还加入了游戏的升级系统，对话场景也非常生活化。可以说，在生成式AI的加持下，模拟器小游戏诞生出了千人千面、五花八门的开放玩法。

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