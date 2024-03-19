荣耀赵明：小折叠Flip手机今年推出

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:在最近的荣耀 2024 春季旗舰新品发布会后，荣耀CEO赵明接受了媒体的采访，并透露了一个令人期待的消息：荣耀计划在 2024 年推出一款小折叠的Flip产品。

赵明在采访中详细阐述了荣耀对于这款小折叠产品的定位和期待。他表示，荣耀做小折叠产品将延续其一贯的价值主张和产品思维，致力于给行业带来与众不同的产品体验。荣耀始终注重创新和独特性，致力于为消费者提供真正有价值的产品。

赵明进一步强调，荣耀的折叠屏手机在行业中以轻薄著称，具备直板机的使用体验。因此，在进军小折叠领域时，荣耀也将从这一维度出发，思考如何为消费者提供独特的价值。他透露，荣耀将努力寻找最佳方案，打造出一款与众不同的小折叠手机。

值得一提的是，赵明在之前的MWC2024 上也曾透露过荣耀将推出一款小折叠手机的计划。他当时表示，目前这种风格的手机市场主要由三星等手机品牌主导，荣耀希望通过涉足这一领域来挑战现有的市场格局。

回顾去年，荣耀连续发布了三款横向大折叠手机：Magic V2、V Purse、Magic Vs2，这些手机都以极致的轻薄体验赢得了市场的认可。这也为荣耀在小折叠领域的布局打下了坚实的基础。

赵明对于荣耀首款小折叠手机的推出充满信心。他表示，荣耀将继续秉承创新和独特性的理念，为消费者带来更多优质的产品。我们期待荣耀能够在小折叠领域取得突破，为行业带来新的变革。

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