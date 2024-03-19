英伟达和Shutterstock合作推出文本转3D服务

划重点: Shutterstock 正在推出针对3D 内容的生成人工智能服务。该公司目前在早期访问阶段通过 API 提供该服务。

正在推出针对3D 内容的生成人工智能服务。该公司目前在早期访问阶段通过 API 提供该服务。 Shutterstock3D 使用 Nvidia Edify，这是一种用于生成 AI 的多模式架构。

Getty Images 还依赖 Edify 并为其图像服务带来了新的微调和编辑选项。

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:Nvidia和Shutterstock最近联手推出了一项名为文本转3D的全新服务，而Getty Images也推出了一项旨在给创意专业人士更多控制权的AI图像生成服务。

据报道，Shutterstock的3D生成服务是基于Nvidia最新版本的Edify，这是一种用于视觉生成AI的多模态架构。这一新服务具备了3D资产生成功能，并且还提供了对2D图像生成的更多控制权。目前，这项新的文本转3D服务已经通过API以早期访问计划的形式推出。

此外，在即将举行的GTC大会上，Shutterstock还将展示与HP的合作，使用Edify3D创建的模型进行3D打印。这一原型将演示这些方法的结合如何为设计师创造原型打开新的可能性。

与此同时，Getty Images也在不甘落后，他们正在扩展其商业安全生成AI服务的能力。他们计划从五月份开始提供服务，以定制Edify基础模型以适应公司的品牌和视觉风格。此外，新的API还将很快提供额外功能，如素描、深度和分割，以更精确地控制图像生成。

Shutterstock和Getty Images的这些举措将进一步推动AI在创意领域的应用，为创意专业人士提供了更多创作和编辑的可能性。

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