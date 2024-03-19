不只是高清放大！Magnific AI照片风格化功能上线

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:Magnific AI的照片风格化功能已经正式上线。这项全新的功能可以将你的任何照片转换成你所期望的任何风格。无论你想变换任何图像，都可以实现，而且使用次数不限，这为3D、视频游戏、室内设计、娱乐等领域提供了更多创意空间。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/magnific-ai

你只需使用参考图像、提示和参数即可对3D 渲染进行纹理化和照明，并在不到5分钟的时间内使用当前的 Magnific 放大管道为其提供超高分辨率。这将大大减少工作时间，这简直太疯狂了!

如果你只想改变自己的形象而不转移任何风格，那么你可以简单地使用“DoNotStyle”风格和一个很好的提示来解释你想要什么。例如:“冬天的东京街道，（雪景:1.3）”。再加上4倍高清放大，将会创造奇迹!

这项功能有多种应用场景，包括:

为视频游戏的草图着色、纹理和照明。

将任何图像转换为3D卡通风格。

以超高分辨率重新设计内饰（使用当前的Magnificupscaling管道可达10k）。

将任何图像转换为猴岛3背景。

纹理化和照明基础渲染。

插图和视频游戏资产风格转移。

Dogan的素描现实!

将照片转换成任何你想要的风格

总的来说，Magnific AI的照片风格化功能为用户提供了一种全新的方式来处理和呈现他们的图片，无论是为了娱乐，还是为了专业的设计和制作，都将带来无限的可能性。

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