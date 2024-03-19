UI设计师福音！Creatie只要选择区域输入需求即可让AI完成UI设计

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:Creatie.ai 是一个由设计师领导的小型团队开发的人工智能赋能的设计工具，旨在通过最先进的AI技术，帮助设计师在UI/UX设计流程的各个方面，从线框图到模型图，从情绪板到插图。这个工具的核心理念是利用AI的变革潜力来增强设计过程，而不是取代它，从而实现创作的民主化和加速流程。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/creatie

Creatie.ai 提供了一系列功能，包括:

AI图像增强器:可以扩展图像、更改背景，并将任何图像转换为高保真或矢量图像。

Magicon - AI图标向导:基于任何文本或线框输入，即时生成各种风格的3D图标。

Creatie向导:帮助用户克服设计空白页的挑战，AI会提出适合该区域的设计想法，辅助头脑风暴。

自动样式指南:通过AI识别现有文件中的可重用组件，并生成包括字体、颜色和阴影在内的全面样式库。

设计审计员:AI检查新设计文件与团队的样式库，识别任何非标准元素，并提供一键式一致性。

此外，Creatie.ai 还强调了其在简化复杂流程的同时，建立了沟通和协作的桥梁，通过创造性的碰撞激发新想法。它不仅为设计师提供了一个强大的工具，而且还通过其用户友好的界面和成功的更新，吸引了用户反复使用。

Creatie.ai 目前是免费的，并且鼓励设计师尝试其AI魔法，体验它如何提升整个工作流程。这个工具得到了用户的积极反馈，许多设计师表示Creatie.ai 显著提高了他们的生产力和产出，并且改变了他们的UI/UX设计流程。

如果你对使用AI设计工具感兴趣，Creatie.ai 可能是一个值得尝试的选择。

（举报）