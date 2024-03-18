OpenAI CEO：GPT-5的能力提升将超乎所有人想象

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:在旧金山1960大厦举行的K-Startup-OpenAI Match Day上，OpenAI的CEO Sam Altman在接受韩国硅谷特派记者团采访时，发表了关于即将发布的GPT-5模型的看法。Altman指出，许多创业公司如果认为GPT-5只是略有进步而非大幅提升，那么他们将大错特错。他强调，GPT-5的能力提升将远远超出人们的想象，这将是一次巨大的跨越，而非小步前进。

Altman反驳了外界对GPT模型存在局限的猜疑，他表示，如果能投入足够的计算资源，构建超越人类智能的通用人工智能（AGI）将指日可待。他还特别提到，那些期待GPT-5仅有微小进步的人，实际上可能会在未来的技术变革中处于不利地位。他预示，GPT-5的进步将远超许多人的想象，它的改进幅度将是惊人的。

Altman表示，他和他的团队现在几乎不再关注其他任何事情，包括曾经受到广泛关注的区块链和生物技术等领域，他们的视野完全聚焦于AI。他正在积极推动全球AI基础设施的创新，并对AI的未来发展持乐观态度。他认为，一旦能够突破当前的计算能力限制，实现AGI，那么目前面临的包括能源短缺在内的各种问题都将得到解决。

然而，Altman也指出，随着AI发展的加速，数据量的增长可能跟不上步伐，未来可能需要开发能够用更少数据进行学习的新模型。他强调，对于自己和OpenAI而言，除了追求AGI的构建之外，几乎不再关注其他任何事情。

总的来说，Altman对GPT-5的性能进步持有极高的期待，他相信GPT-5将在高级推理功能上实现重大进步，性能改进将超出当前的预期。他坚信，只要有足够的计算资源，就能构建超越人类智能的通用人工智能（AGI）。同时，他也提醒低估GPT-5的改进幅度可能会让人在未来技术剧变中处于劣势。

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