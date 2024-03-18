首页 > 业界 > 关键词  > 阿里巴巴集团最新资讯  > 正文

盒马CEO侯毅正式退休 CFO严筱磊将兼任CEO

2024-03-18 16:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:据晚点LatePost报道，阿里巴巴集团宣布盒马创始人侯毅将卸任 CEO 并退休，由盒马 CFO 严筱磊接任 CEO。

盒马鲜生，新零售

侯毅是零售业的老将，曾在多家公司担任要职，2015年加入阿里创建盒马，并取得一定成就。盒马在短短9年内成长为全国生鲜连锁品牌，但尚未实现整体盈利。盒马仍在寻求引入新的战略投资方

阿里最近梳理线下零售业务，将聚焦电商主业。侯毅的离开引起一些遗憾，他的离开标志着一个30年零售老兵离开主阵地。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 盒马CEO侯毅退休 CFO严筱磊兼任CEO

    据晚点LatePost报道，盒马创始人侯毅将卸任CEO，接下来他将退休，作为盒马首席荣誉顾问继续为公司提供指导。盒马CFO严筱磊将兼任CEO。目前估值约37亿美元。

    ​盒马 ​CEO变更 ​侯毅

  • 盒马创始人侯毅正式退休CEO换人

    快科技3月18日消息，盒马迎来重大人事变革。据阿里内部邮件，即日起，创始人侯毅卸任盒马CEO，未来其将作为盒马首席荣誉顾问。CFO严筱磊将兼任盒马CEO。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在邮件中表示，作为盒马的创始人，老菜凭借对行业的丰富经验和对零售的热爱，带领盒马成长为一家深受消费者信赖的企业，更成为引领行业发展的探路者。感谢老菜为盒马起步和发展做出的贡献。公开信息显示，侯毅是阿里巴巴副总裁、盒马鲜生创始人兼CEO，原是京东物流负责人。近日，盒马相关传闻频繁曝出。先是网络上有不少盒马撤柜关门的消息不胫而走，甚至传出盒马

    ​盒马 ​人事变革 ​侯毅

  • Epic CEO痛骂V社和苹果 反遭对方嘲讽：急了

    近日，开发商Wolfire对Valve发起了反垄断诉讼，声称Steam平台利用其地位，不公平地排挤竞争对手并控制游戏价格。按照Steam的要求，大部分游戏的平台抽成都是30%，当销售额达到1000万美元时，抽成会降至25%；只有超过5000万美元后，才会降至20%。）Sweeney的愤怒发言和V社高管的反应也成了鲜明对比，不少网友表示，Sweeney的出发点虽是好的，但方式太幼稚。

    ​反垄断诉讼 ​Steam平台 ​竞争对手

  • 蔚来CEO要求员工不得参与理想MEGA舆论

    理想汽车推出的MEGA车型在发布后迅速成为网络热议的焦点。在这场舆论风暴的中心，理想汽车CEO李想发出了强烈的声音，他愤怒地表示，理想MEGA在发布后遭遇了来自黑暗势力的有组织犯罪。他希望通过蔚来汽车的表率作用，引导整个汽车行业形成健康、有序的竞争环境。

    ​理想汽车 ​MEGA车型 ​黑暗势力

  • Zen5来了！AMD CEO苏姿丰重大演讲官宣

    Computex台北电脑展主办方TAITRA官方宣布，AMDCEO苏姿丰博士将于6月3日发表展会开幕主题演讲，重要性可见一斑。2024年的台北电脑展将于6月4日正式开幕，Intel、高通、联发科、恩智浦、超微、Delta等多家行业巨头的高管都会发表主题演讲，AMD的将会是第一个。至于桌面版的Zen5架构锐龙8000系列，可能也会披露一些消息，但据说不会这么早发布，要等第四季度。

  • 极越CEO：开了一会全是按键的油车 顿时把我整不会了

    快科技2月26日消息，目前新能源汽车行业从业人员，对燃油车的看法普遍一致:与新能源相比，燃油车代表着落后过时、以及保守，属于注定要被淘汰的阵营。日前，极越CEO夏一平在微博评论中表示，全是按键的油车给他整不会了”，夏一平的这番话源自于一位极越01车主的微博评论区。该车主谈到了开两个月极越01后再开奥迪燃油车的感觉”，他表示:最明显的一点是，以前习�

  • 零跑CEOC10每一个细节都在向理想L7学习

    快科技3月5日消息，据媒体报道，日前，零跑汽车全新车型零跑C10正式上市。据悉，新车从内饰设计到宣发定调，都被认为在向理想汽车L系列车型靠拢。而零跑汽车方面更是直言，这款车是年轻人更理想的家”。随后，零跑汽车CEO朱江明表示：零跑C10的每一个细节都向理想L7学习。在了解用户需求、产品的操控舒适性、车机显示方式等方面，理想都值得我们学习。”数据显示，2023年，零跑汽车交付新车超14.4万辆，居国内造车新势力当年交付榜第三位，排在理想汽车和蔚来之后。而此前，朱江明还曾表示，零跑认为增程式是更有优势的，低续航的插混，它

    ​零跑汽车 ​零跑C10 ​理想汽车

  • 丰田CEO：比起投资电动车宁愿花钱购买碳排放积分

    全球销丰田作为全球销量最高的汽车制造商之一，但去年其纯电动车销量占比不到总销量的1%。丰田汽车CEOTedOgawa表示，与其在纯电动车上浪费资金不如通过购买碳排放积分来弥补EPA规定的差距。TedOgawa称，与购买碳排放积分相比，浪费投资电动汽车反更加糟糕。

  • 马斯克起诉OpenAI 和CEO奥特曼 微软还能躺赢吗？

    昔日并肩作战，今日法院相见！OpenAI的发起人之一特斯拉CEO埃隆�马斯克向旧金山高等法院提起诉讼，以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆�奥特曼。在AIGC大行其道的前夜，也许还有很多法律、伦理问题需要厘清。

  • 苹果CEO蒂姆·库克宣布公司将大力投资生成式AI

    在苹果公司年度股东大会上，苹果首席执行官蒂姆·库克于2024年2月28日宣布，苹果将大力投资生成式人工智能，为公司未来的发展揭开新篇章。库克在会议上表示，公司对生成式人工智能看到了“令人难以置信的突破潜力”，因此目前正在该领域进行大规模投资。，库克的讲话为苹果在生成式人工智能领域的投资和发展方向提供了清晰的方向，显示了公司对未来技术趋势的积极追求。

    ​生成式AI ​苹果公司 ​AI头条

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM