盒马CEO侯毅正式退休 CFO严筱磊将兼任CEO

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:据晚点LatePost报道，阿里巴巴集团宣布盒马创始人侯毅将卸任 CEO 并退休，由盒马 CFO 严筱磊接任 CEO。
侯毅是零售业的老将，曾在多家公司担任要职，2015年加入阿里创建盒马，并取得一定成就。盒马在短短9年内成长为全国生鲜连锁品牌，但尚未实现整体盈利。盒马仍在寻求引入新的战略投资方。
阿里最近梳理线下零售业务，将聚焦电商主业。侯毅的离开引起一些遗憾，他的离开标志着一个30年零售老兵离开主阵地。
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据晚点LatePost报道，盒马创始人侯毅将卸任CEO，接下来他将退休，作为盒马首席荣誉顾问继续为公司提供指导。盒马CFO严筱磊将兼任CEO。目前估值约37亿美元。
快科技3月18日消息，盒马迎来重大人事变革。据阿里内部邮件，即日起，创始人侯毅卸任盒马CEO，未来其将作为盒马首席荣誉顾问。CFO严筱磊将兼任盒马CEO。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在邮件中表示，作为盒马的创始人，老菜凭借对行业的丰富经验和对零售的热爱，带领盒马成长为一家深受消费者信赖的企业，更成为引领行业发展的探路者。感谢老菜为盒马起步和发展做出的贡献。公开信息显示，侯毅是阿里巴巴副总裁、盒马鲜生创始人兼CEO，原是京东物流负责人。近日，盒马相关传闻频繁曝出。先是网络上有不少盒马撤柜关门的消息不胫而走，甚至传出盒马
近日，开发商Wolfire对Valve发起了反垄断诉讼，声称Steam平台利用其地位，不公平地排挤竞争对手并控制游戏价格。按照Steam的要求，大部分游戏的平台抽成都是30%，当销售额达到1000万美元时，抽成会降至25%；只有超过5000万美元后，才会降至20%。）Sweeney的愤怒发言和V社高管的反应也成了鲜明对比，不少网友表示，Sweeney的出发点虽是好的，但方式太幼稚。
理想汽车推出的MEGA车型在发布后迅速成为网络热议的焦点。在这场舆论风暴的中心，理想汽车CEO李想发出了强烈的声音，他愤怒地表示，理想MEGA在发布后遭遇了来自黑暗势力的有组织犯罪。他希望通过蔚来汽车的表率作用，引导整个汽车行业形成健康、有序的竞争环境。
Computex台北电脑展主办方TAITRA官方宣布，AMDCEO苏姿丰博士将于6月3日发表展会开幕主题演讲，重要性可见一斑。2024年的台北电脑展将于6月4日正式开幕，Intel、高通、联发科、恩智浦、超微、Delta等多家行业巨头的高管都会发表主题演讲，AMD的将会是第一个。至于桌面版的Zen5架构锐龙8000系列，可能也会披露一些消息，但据说不会这么早发布，要等第四季度。
快科技2月26日消息，目前新能源汽车行业从业人员，对燃油车的看法普遍一致:与新能源相比，燃油车代表着落后过时、以及保守，属于注定要被淘汰的阵营。日前，极越CEO夏一平在微博评论中表示，全是按键的油车给他整不会了”，夏一平的这番话源自于一位极越01车主的微博评论区。该车主谈到了开两个月极越01后再开奥迪燃油车的感觉”，他表示:最明显的一点是，以前习�
快科技3月5日消息，据媒体报道，日前，零跑汽车全新车型零跑C10正式上市。据悉，新车从内饰设计到宣发定调，都被认为在向理想汽车L系列车型靠拢。而零跑汽车方面更是直言，这款车是年轻人更理想的家”。随后，零跑汽车CEO朱江明表示：零跑C10的每一个细节都向理想L7学习。在了解用户需求、产品的操控舒适性、车机显示方式等方面，理想都值得我们学习。”数据显示，2023年，零跑汽车交付新车超14.4万辆，居国内造车新势力当年交付榜第三位，排在理想汽车和蔚来之后。而此前，朱江明还曾表示，零跑认为增程式是更有优势的，低续航的插混，它
全球销丰田作为全球销量最高的汽车制造商之一，但去年其纯电动车销量占比不到总销量的1%。丰田汽车CEOTedOgawa表示，与其在纯电动车上浪费资金不如通过购买碳排放积分来弥补EPA规定的差距。TedOgawa称，与购买碳排放积分相比，浪费投资电动汽车反更加糟糕。
昔日并肩作战，今日法院相见！OpenAI的发起人之一特斯拉CEO埃隆�马斯克向旧金山高等法院提起诉讼，以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆�奥特曼。在AIGC大行其道的前夜，也许还有很多法律、伦理问题需要厘清。
在苹果公司年度股东大会上，苹果首席执行官蒂姆·库克于2024年2月28日宣布，苹果将大力投资生成式人工智能，为公司未来的发展揭开新篇章。库克在会议上表示，公司对生成式人工智能看到了“令人难以置信的突破潜力”，因此目前正在该领域进行大规模投资。，库克的讲话为苹果在生成式人工智能领域的投资和发展方向提供了清晰的方向，显示了公司对未来技术趋势的积极追求。
HPT（Hyper-Pretrained Transformers）是HyperGAI研究团队推出的新型多模态大型语言模型框架，它能够高效且可扩展地训练大型多模态基础模型，理解包括文本、图像、视频等多种输入模态。HPT框架可以从头开始训练，也可以通过现有的预训练视觉编码器和/或大型语言模型进行高效适配。
FRESCO是一个用于零样本视频翻译的框架，它通过引入帧内和帧间对应关系来建立更强大的空间-时间约束，从而确保跨帧的语义相似内容的一致性转换。该方法显著提高了翻译视频的视觉连贯性，并在产生高质量、连贯视频方面取得了显著效果。
Run:ai专注于通过其工作负载调度器、节点池和容器编排等技术，优化和编排AI工作负载，以提高GPU资源的效率和利用率。它帮助企业加速AI开发，优化资源，并在AI创新竞赛中保持领先。
Alfred 是一款老牌的 macOS 效率、快速启动工具，Alfred 5.5 更新将 ChatGPT / DALL-E 以官方工作流 workflows 的方式引入了软件，并且还新增了多种新视图，包括文本视图、网格视图、图片视图和PDF视图等，大大扩展了工作流程的能力，支持Markdown，优化了文件系统导航。
AWPainting是一款基于Stable Diffusion的图像生成模型,专注于动漫风格的图像生成。相比于标准模型,AWPainting在光照和细节表现方面有着更出色的效果,画面更加细腻、有呼吸感,人物面部光照更加柔和自然。同时AWPainting也对Prompt指令的响应更加良好。无论是单纯的动漫风格图像生成,还是动画化真人照片等场景,AWPainting都能提供满意的输出效果。
Content Codex利用AI技术提供深度定制的内容策略，包括即时策略洞察、高效执行、适应市场策略等功能，旨在提升品牌故事的影响力和互动效果。
Paddle AI Launchpad是一个为期6周的项目，旨在帮助AI初创企业扩展其业务。通过该计划，参与者将获得来自Paddle和更广泛SaaS行业的领导者的指导，独家福利和大师班，以及与AI创始人和创新者的联系机会。
Tweeteasy.io 是一款易于使用的 AI 工具，旨在帮助用户在 X/Twitter 上建立个人品牌。用户可以生成有吸引力的帖子、获取回复想法、添加表情符号、改变语气、修正拼写和语法，以及将推文内容翻译成英文。用户可以使用该工具与社区连接、展现机智、幽默和专业，提升个人品牌。产品价格分为免费、付费和免费试用三种套餐，适合不同用户需求。
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ByteDance的AnimateDiff-Lightning项目通过特定的模型和设置，实现了比原始AnimateDiff快速十倍以上的文本到视频生成。
ComfyUI-APISR是ComfyUI项目的API服务端部分，它为ComfyUI客户端应用提供必要的后端支持。ComfyUI是一个旨在提供舒适用户体验的用户界面框架。
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APISR旨在恢复和增强来自现实世界场景的低质量、低分辨率动漫图像和视频源，使用不同的退化处理。项目支持多种上采样因子权重，如2x、4x等，并提供Gradio演示。
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Leonardo AI的透明度功能能够生成具有透明背景的PNG图片，旨在简化和革新设计流程。
Camb.ai使用突破性的AI模型，以地道的口音和方言将内容配音到100多种语言，同时保留原声。
MindEye2项目展示了如何仅用1小时的fMRI数据，在多个受试者上预训练模型后，在新受试者上进行微调，以实现视觉感知重建。