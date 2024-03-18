盒马CEO侯毅正式退休 CFO严筱磊将兼任CEO

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:据晚点LatePost报道，阿里巴巴集团宣布盒马创始人侯毅将卸任 CEO 并退休，由盒马 CFO 严筱磊接任 CEO。

侯毅是零售业的老将，曾在多家公司担任要职，2015年加入阿里创建盒马，并取得一定成就。盒马在短短9年内成长为全国生鲜连锁品牌，但尚未实现整体盈利。盒马仍在寻求引入新的战略投资方。

阿里最近梳理线下零售业务，将聚焦电商主业。侯毅的离开引起一些遗憾，他的离开标志着一个30年零售老兵离开主阵地。

（举报）