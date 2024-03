今日AI：马斯克开源模型Grok-1；不等OpenAI！国产类Sora抢先开源；iPhone很快可直接使用Gemini模型；Kimi Chat超长上下文免费用

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

📰🤖📢AI新鲜事

马斯克开源Grok-1:3140亿参数迄今最大,权重架构全开放

别等OpenAI了,全球首个类Sora抢先开源

月之暗面开放Kimi Chat200万字上下文的内测申请

苹果与谷歌洽谈合作 计划将Gemini模型引入iPhone

【AiBase提要:】 ⭐ 苹果计划引入谷歌Gemini模型提升iPhone人工智能技术支持 ⭐ 合作将为iPhone带来更智能、便捷的使用体验 ⭐ 这一合作将推动人工智能在消费电子产品中的应用

英伟达洽谈收购以色列人工智能公司Run:ai

【AiBase提要:】 ⭐ 英伟达正与Run:ai深入谈判,商讨收购事宜,交易价值数亿美元。 ⭐ Run:ai提供针对GPU的AI优化和编排平台,支持多种ML工具和框架。 ⭐ Run:ai与NVIDIA合作,为DGX系统提供服务。

Midjourney修改服务条款,信心十足迎接版权诉讼?

【AiBase提要:】 🔍 Midjourney悄悄修改服务条款,信心十足面对版权官司。 📜 作为AI模型,Midjourney坚持"合理使用"原则。 ⚖️ 改变服务条款风格显示公司信心,但或将面临重创。

零一万物开放笛卡尔向量数据库搜索内核 Binary下载 免费商用

【AiBase提要:】 🔍 零一万物决定全面开放笛卡尔向量数据库搜索内核 🔍 可执行超高精度、超快速度检索,辅助大模型在RAG等方面达到更佳性能 🔍 Infra团队成员自2013年开始研究向量引擎,服务过数千万级别DAU产品应用 GitHub链接:https://github.com/01-ai/Descartes

🤖📱💼AI应用

专为Stable Diffusion1.5设计!新IPadapter模型可模仿图片构图

HeyGen平替?上传一段视频argil即可完成形象+声音克隆

ComfyUI图像放大插件SUPIR发布v2版本 加载速度更快了

拽P图技术又升级了:StableDrag更稳、更准,南大、腾讯联合打造

Unicorn Studio:一款基于WebGL的设计工具 一键给图片或视频加炫酷效果

机器学习工具Magi:自动为漫画生成文本 帮助视障读者更容易地阅读漫画

【AiBase提要:】 ⭐️ Magi智能识别漫画页面上的面板、人物和文字块 ⭐️ Magi展示了在聚类人物和关联文本方面的优越能力 ⭐️ Magi开创漫画对视障读者更具可访问性的先例 产品入口:https://top.aibase.com/tool/magi

大模型“路由器”OpenRouter 一键调用GPT、Claude等多个大模型

今日Midjourney提示词:樱花树下的柯基

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

Hyper-realistic style photography, cherry blossoms falling in spring, very cute Corgi, naughty and funny, C4D rendering --ar 3:2 --s 50 --v 6.0 --style raw

