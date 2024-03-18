月之暗面开放Kimi Chat 200 万字上下文的内测申请

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:月之暗面近日宣布，其智能助手KimiChat已开放200万字上下文的内测申请，引发了广大用户的热烈关注。作为Moonshot AI公司的产品，KimiChat以其超大的内存和强大的功能吸引了众多用户的目光。

申请试用入口:https://top.aibase.com/tool/kimi-chat

KimiChat拥有一次性阅读二十万字小说的能力，不仅如此，它还可以帮助用户上网冲浪，满足用户在阅读、学习和娱乐等各方面的需求。作为一个认知智能模型，KimiChat可以成为你的得力助手，让你的生活更加便捷。

KimiChat的一个重要特性是支持200万字的上下文输入，这意味着用户可以一次性输入大段文字进行对话或提问，无论是解决问题、寻找资料还是进行深入交流，KimiChat都能够提供快速准确的答案和帮助。

此外，KimiChat还具有量子速读功能，可以帮助用户快速阅读大量文献资料。只需输入所需阅读的内容，KimiChat就会帮助整理并提供速读服务，帮助用户快速获取信息。

KimiChat还具备录音整理功能，可以帮助用户整理录音文件，无论是会议记录、采访录音还是其他录音文件，KimiChat都可以帮助用户整理归档，提高工作效率。

值得一提的是，KimiChat在多语言处理能力上表现出色，尤其在中文处理能力上，比当前市面上以英文为基础训练的大模型服务更强。例如，KimiChat在中文上具备显著优势，实际使用效果能够支持约20万汉字的上下文，比Anthropic公司的Claude-100k和OpenAI公司的GPT-4-32k的中文处理能力更强。

目前，KimiChat已经开放了内测申请，对此感兴趣的用户可以申请试用，体验KimiChat带来的便捷和高效。

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