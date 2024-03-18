高通推出第三代骁龙8s移动平台 支持100亿AI参数模型

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:今日，高通技术公司震撼发布全新旗舰级移动平台——第三代骁龙®8s，为Android旗舰智能手机市场注入了全新活力。这款平台不仅继承了骁龙8系平台广受欢迎的特性，更在多个方面实现了显著升级，为用户带来前所未有的顶级移动体验。

在第三代骁龙8s上，我们看到了诸多令人瞩目的创新。它支持强大的终端侧生成式AI功能，让智能手机在AI领域迈出了一大步。同时，该平台还配备了始终感知的ISP，能够带来更加出色的影像体验。此外，超沉浸的移动游戏体验、突破性连接能力以及无损的高清音频，都是这款平台的亮点所在。

值得一提的是，第三代骁龙8s还具备广泛的AI模型支持能力，包括当前热门的Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama2和智谱ChatGLM等大语言模型。这意味着用户可以在手机上轻松运行各种复杂的AI应用，享受到前所未有的智能体验。

据悉，荣耀、iQOO、真我realme、Redmi和Xiaomi等主要OEM厂商和品牌都将采用第三代骁龙8s。首款搭载该平台的终端预计将于3月正式面市，届时消费者将能够亲身体验到这款旗舰级移动平台带来的非凡魅力。

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