三只羊就梅菜扣肉致歉：启动先行垫付退款工作

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:三只羊网络于今日午间针对其推广销售的梅菜扣肉产品发布重要声明，就相关食品安全问题向广大消费者表示诚挚歉意。

在声明中，三只羊网络首先澄清了相关事实。他们表示，公司曾在2023年5月对生产商的原材料、生产车间、包装车间等进行了突击检查，并未发现任何违规情况。然而，在央视3·15晚会曝光相关问题后，他们立即与生产方取得联系，对方坚称线上产品并未违规使用槽头肉。

为了保障消费者的权益，三只羊网络在曝光当晚便迅速启动了消费者登记和先行垫付退款工作。他们表示，将尽全力确保消费者的利益不受损害，并承诺在相关部门调查结果出来后，依据法律法规进行进一步处理。

此外，三只羊网络还详细说明了该产品的审核和销售过程。他们表示，该产品于2023年4月14日首次提报至公司供应链系统，经过初审、初核、复审、复核等多个环节的严格审核后，于4月29日开始在其直播间进行推广销售。在整个过程中，公司始终高度重视产品质量和食品安全问题。

最后，三只羊网络再次强调了对食品安全问题的零容忍态度。他们表示，将持续关注当地主管部门的调查结果，并在先行垫付、全额退款的基础上，依据相关法律法规保障消费者的合法权益。同时，他们也将坚决追究生产商的相关责任，以维护市场的公平和消费者的信任。

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