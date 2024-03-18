苹果与谷歌洽谈合作 计划将Gemini模型引入iPhone

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:据消息人士透露，苹果公司正在与谷歌进行深入讨论，计划将谷歌的Gemini模型引入iPhone，以提升其人工智能技术支持。

据悉，这两家科技巨头正在进行积极的谈判，目标是让苹果获得谷歌生成式人工智能模型Gemini的授权。这一合作如果达成，无疑将为iPhone带来强大的AI技术助力。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Gemini模型是谷歌研发的一种先进的人工智能技术，具有强大的生成能力。如果成功接入iPhone，将极大提升iPhone的智能化水平，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

目前，双方的具体合作细节尚未公布，但可以预见的是，如果此次合作成功，将对整个智能手机市场产生深远影响。苹果和谷歌的这一举动，无疑将进一步推动人工智能在消费电子产品中的应用，也将为全球消费者带来更多惊喜。

对于苹果来说，引入Gemini模型将有助于其在人工智能领域的发展，提升其产品的竞争力。对于谷歌来说，将其人工智能模型应用到iPhone上，也将进一步扩大其人工智能技术的影响力。

总的来说，这是一个双赢的合作，也是科技界的一大进步。我们期待看到这一合作带来的更多创新和变革。

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