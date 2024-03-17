人工智能让 GitHub 首席法务官忙于应对欧盟的 AI 法案以及开发者对 Copilot 和所有权的担忧

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 17 日消息：GitHub 的首席法务官 Shelley McKinley 一周以来日程繁忙。除了处理与其 Copilot 配对编程工具的相关法律问题外，欧盟新近通过的人工智能法案也为其带来了额外的工作负担。这项被誉为「全球首个全面覆盖的人工智能法律」，经过三年的酝酿，本周已经在欧洲议会获得通过。

自 2021 年以来，面对人工智能在日常生活中的日渐渗透，欧盟人工智能法案旨在为基于风险感知的 AI 应用制定新的法律框架，根据应用和使用案例，AI 将受到不同规则和规定的约束。

Microsoft 在 2018 年以 75 亿美元收购的 GitHub，已经成为围绕该法规某些特定要素的最直言不讳的质疑者之一：对于规则可能如何为开源软件开发者创造法律责任的含糊措辞。

McKinley 自 2005 年加入 Microsoft 以来，担任了多项法律职责，包括 Xbox 和 Hololens 这类硬件业务，以及在慕尼黑和阿姆斯特丹的总法律顾问职位，三年前成为 GitHub 的首席法务官。

她接受了 TechCrunch 的采访，讨论了即将到来的欧盟人工智能法案和开发者对于 Copilot 及其所有权问题的担忧。

而随着 GitHub 推出 AI 辅助编程工具 Copilot，涌现出一系列针对软件开发者的关键问题，特别是当开源软件纳入其运作时。该工具能够提供建议性的代码行或函数，类似于 Gmail 的 Smart Compose 功能，通过建议邮件信息中的下一部分文本以加快电邮撰写。

然而，Copilot 激怒了一大部分开发者社区，包括非营利组织 Software Freedom Conservancy。他们因 Copilot 商业化推出后的行为，呼吁所有开源软件开发者与 GitHub 决裂。问题的焦点在于 Copilot 是基于开源社区辛勤劳动成果的付费专有服务。此外，Copilot 是与 OpenAI 合作开发的，大量依赖于 OpenAI Codex，后者本身就是通过训练大量的公共源代码和自然语言模型来建立的。

随着美国的几名软件开发者于 2022 年底对 GitHub 提起诉讼，称 Copilot 侵犯了版权法，称其为「前所未有的开源软件盗版」，Copilot 的争议愈演愈烈。在随后的几个月中，Microsoft 、GitHub 和 OpenAI 成功将案件的多个方面驳回，但诉讼仍在继续，原告最近对 GitHub 的涉嫌违约行为提交了修正后的投诉。

McKinley 认识到随着人工智能的进步，其角色变得越来越与 AI 世界交织在一起。她正在关注如何开发和推出 AI 产品、如何从政策角度参与 AI 讨论，以及当 AI 出现在他们平台上时应如何思考。

欧盟人工智能法案的尘埃落定仅仅是开始——我们现在知道它确实会发生以及具体形式如何。不过至少还需要几年时间，公司才需要遵从它，就像公司必须为 GDPR 做准备一样。

人们期待 GitHub 能如何借力上述事件继续前行。

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