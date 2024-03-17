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苹果推出可在网页端浏览的 Vision Pro 应用程序商店

2024-03-17 10:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 17 日消息：苹果公司日前推出了 visionOS 应用商店的网页版，这使得 Vision Pro 用户以及潜在购买者能够在线查看适用于该设备的各种应用程序。

WWDC23，Apple Vision Pro，苹果眼镜，AR，VR，MR，混合现实，虚拟现实

正如 9to5Mac 所报道的那样，通过访问 Apple Vision Pro 应用商店的网页，用户可以查看到 Vision Pro 可用的各类应用。苹果为应用和游戏设置了专门的部分，同时为可在 Vision Pro 上使用的 Apple Arcade 游戏设立了独立的标签。

应用程序按照 Vision Pro 设备上可用的相同类别进行组织，比如「最新内容」、「本周热门」、「iPhone 与 iPad 游戏」以及「不容错过」。用户也可以按类型查看应用程序，苹果将它们归类到天气、实用工具、娱乐、体育、生产力等选项。

此举为没有头显设备的用户提供了一个集中的位置来查看可用的软件，以便在决定是否购买之前了解更多信息。自 Vision Pro 推出以来，应用程序已被单独列在了苹果应用商店的网站上，但直到现在，除了在 Vision Pro 设备本身上，并没有办法一览所有可用的内容。

苹果公司持续致力于加强其软件生态系统，并为 Vision Pro 用户提供更便捷的方式探索和利用适用的内容。这一新颖的举措将进一步巩固其在快速发展的虚拟现实技术领域的地位。

有兴趣了解更多 Vision Pro 和其应用程序的开发者和用户，可以访问 Apple Vision Pro 应用商店的 web 页面

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