分析显示：AI 女友比 AI 男友更受欢迎，下载量多七倍

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 16 日消息:根据 App Radar 和专注于应用增长解决方案的公司 SplitMetrics 的分析,AI 女友比 AI 男友更受欢迎,大约多七倍。

AI 伴侣的受欢迎程度飙升,SplitMetrics 发现,在 Google Play 商店中,AI 伴侣应用已达到 2.25 亿的终身下载量(Lifetime Downloads)。

研究发现,AI Girlfriend(50.6 万)的下载量几乎是 AI Boyfriend(7.4 万)的七倍,这表明更多的用户正在寻找女性 AI 伴侣而非男性伴侣。

该研究调查了 38 个提供 AI 聊天、虚拟陪伴和约会功能的 AI 聊天应用,这些应用都可在 Google Play 商店中获得。

自 OpenAI 于 2022 年 11 月推出 ChatGPT 以来,虚拟陪伴和约会板块的下载量增长了 49%,新增 7400 万用户。

主导这个板块的是韩国应用 SimSimi,占了该板块所有下载量的一半以上。Google Play 商店中拥有 AI 陪伴功能的前五款应用是 SimSimi(1.33 亿)、AI Chatbot – Nova(2 千万)、Replika: My AI Friend(1500 万)、AI Chat RPG Game Use ChatGPT(1000 万)、AI Chat Ask Assistant – NowAI(580 万)以及 Chai: Chat AI Platform(550 万)。

在开发应用数量方面,欧洲位居榜首(16 个应用,估计达 3500 万终身下载量),其次是美洲(9 个应用,估计有 3300 万下载量)以及亚洲(6 个应用,估计有 1.46 亿下载量)。有七个应用,估计有 1000 万下载量,其国家来源不明。

在分析的 15 个欧洲应用中,英国占多数,拥有五个基于英国的应用开发商,其次是西班牙拥有三个,然后是波兰和土耳其,每个国家开发了两个应用。

欧洲开发商占据市场最大份额,为 43%,其次是美国开发商,为 22%,这是自 ChatGPT 发布以来 Android 应用下载量的情况。在终身下载量方面,亚洲以 64% 的市场份额领先,欧洲为 15%,美国为 14%。

SplitMetrics Agency 的总经理 Thomas Kriebernegg 在一份声明中表示:「生成式 AI 催生了各种新的应用类别,但其中最大的影响之一是重新激活了 AI 约会和陪伴。人们可能会惊讶地发现,这类应用已存在多年,但自 ChatGPT 发布以来,它的受欢迎程度激增。」

他还补充说:「这个行业是否能继续以这种速度增长还有待观察,但近 2.5 亿用户是一个非常重要的里程碑,表明它远不只是一个新奇玩意或小众活动。我预计会有更多的应用开发者关注这一趋势,并探索如何进一步创新和变现这一类别。」

