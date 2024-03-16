前亚马逊高管 Joseph Sirosh 创立新公司 CreatorsAGI，旨在让内容创作者打造个性化对话 AI

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 16 日 消息：Joseph Sirosh 是微软前公司副总裁，最近负责领导亚马逊的搜索和 Alexa 工作，刚刚推出了一个新的初创公司 CreatorsAGI，该公司旨在让内容创作者能够构建他们自己的对话式人工智能代理。

CreatorsAGI 公司成立于一月，目前仍处于隐秘模式。

CreatorsAGI 希望为作者、YouTuber、媒体制作人以及其他创作者们提供一种途径，用于构建反映其自己内容或个性的 AI 助手——并通过新的收入来源赚钱。

例如，一位非小说类作家可以基于他的书籍构建一个助手，然后 24/7 不间断地用该机器人以任何语言来指导其他作家。

小说作家可以创建一个以其书籍风格娱乐用户的代理，并允许他们以协作的方式想象故事的新扩展。

「这是一个双边市场平台，真实的创作者（有自己专有内容的作者或其他人）可以构建一个以他们带来内容为基础的对话 AI，」Sirosh 在接受媒体的电子邮件采访时表示。「这意味着创作者可以控制 AI 的对话输出，打造出真实性和可信度。」

Sirosh 在去年 11 月离开亚马逊，拒绝对公司融资额或员工人数发表评论。

这位长期的技术领导者在亚马逊时，负责开发 AI 增强的客户互动。他此前是房地产巨头 Compass 的首席技术官，并曾在微软担任 AI 的 CTO，工作了五年多。

CreatorsAGI 是几家新初创公司之一，使公司和个人能够利用最新的生成式 AI 技术进步，为各种用例构建他们自己的 AI 代理。

去年，AI 巨头 OpenAI 推出了 GPTs，它让用户创建定制版本的 ChatGPT。

Character.AI 则一家创建可以「几乎模仿任何人或任何事」的聊天机器人的公司，去年据彭博社报道，在谈判中以超过 50 亿美元的估值筹集更多投资。

Sirosh 表示，CreatorsAGI 通过专注于他所描述的「真实生成交互」，与众多消费者 AI 聊天机器人产品区分开来。对用户验证和批准的数据进行培训的聊天机器人，也可能因生成式 AI 周围的隐私问题而使 CreatorsAGI 占据优势。

根据 CB Insights 的数据，2023 年对生成式 AI 初创公司的资金增加了五倍，已有 36 家相关公司的估值达到或超过 10 亿美元。还有数百家像 CreatorsAGI 这样刚起步的生成 AI 初创公司。

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