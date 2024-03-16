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Google 升级安全浏览功能：实时 URL 检查和 AI 增强保护帮助 Chrome 用户避开恶意网站

2024-03-16 08:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 16 日消息：Google 日前宣布升级其 Chrome安全浏览保护功能（Safe Browsing），将实时检查用户访问的网址 URL 为 Chrome 浏览器用户提供防护，以避免访问恶意网站。安全浏览旨在通过与一个主列表比对 URL，以防范网络钓鱼攻击、恶意软件和不需要的软件。

Chrome

Chrome 的标准保护之前是采用每 30 至 60 分钟更新一次的设备端存储列表，但现在将对网站进行实时检查，以便与 Google 服务器端已知的恶意网站列表进行比对。Google 表示，预计此项改变将阻止网络钓鱼的尝试增加 25%。

为了保护用户隐私，Google 与 Fastly 合作，在 Chrome 与安全浏览之间运营一个 Oblivious HTTP 隐私服务器。安全浏览无法看到用户的 IP 地址，并且来自其他 Chrome 用户的检查请求也会与用户的混杂在一起。

Chrome 用户还可以选择加入增强保护，这是一种安全浏览模式，采用 AI 阻止攻击，并提供针对恶意 Chrome 扩展的保护。

Google 还最近更新了 iOS 设备上的密码检查功能。除了提醒用户留意已泄露的密码外，它还将标记脆弱和重复使用的密码。

这一新功能首先推送到桌面客户端和 iOS 版本，将在本月晚些时候推送到 Android 版。

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