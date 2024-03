今日AI：苹果大模型MM1入场；Sora训练数据来源竟来自这；全球最快AI芯片WSE-3发布；阿里邀请AI参加数学竞赛

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

苹果大模型MM1入场:参数达到300亿 超半数作者是华人

【AiBase提要:】 🍎 苹果发布大型多模态基础模型MM1,拥有300亿参数,MoE架构,超半数作者是华人。 👥 MM1在多模态领域表现出竞争力,标志着苹果在该领域的重要进展。 🔮 该模型为未来苹果可能推出的产品奠定了技术基础,对GenAI领域发展具有重要意义。 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2403.09611.pdf

全球最快AI芯片WSE-3发布 性能碾压H100!

【AiBase提要:】 🌟 WSE-3采用4万亿晶体管5nm制程,拥有125FP16PetaFLOPS性能,比H100GPU强大。 🌟 单机可训练24万亿参数的模型,具备90万个AI核心和44GB片上SRAM存储。 🌟 Cerebras的CS-3超算可训练比GPT-4和Gemini大十倍的下一代前沿大模型。

Midjourney禁止用户生成拜登和特朗普图片

【AiBase提要:】 🚫 Midjourney开始禁止用户创造涉及拜登和特朗普的虚假图片,以维护选举公正性。 🤖 新政策旨在防止AI技术被用于制造虚假信息,体现了对保护选举公正性的承诺。 🛑 CEO表示公司将采取更严格的态度处理选举相关事务,遏制可能影响公正性的行为。

Claude3Haiku API发布

OpenAI CTO承认Sora训练数据来源,引发争议

【AiBase提要:】 ⭐️ Sora接受公开和许可数据训练,数据来源不明确引发争议; ⭐️ Sora生成视频与现实接近,需改进和适应时间; ⭐️ OpenAI计划增加音频生成功能,改进模型易用性。

阿里数赛首次向AI开放!知乎网友:给AI捏了把汗,该防止人类替考

【AiBase提要:】 ⭐️ 阿里全球数学竞赛向硅基AI开放,最高奖金1万美金。 ⭐️ AI参赛引发热烈讨论,挑战人类解题能力。 ⭐️ AI模型表现不一,未来AI或成数学研究助手。 详情:https://www.chinaz.com/2024/0315/1603514.shtml

苹果完成收购加拿大公司 DarwinAI iOS18将有重大更新

🍏 苹果完成收购加拿大的DarwinAI公司,强化人工智能团队。

🍎 DarwinAI专注于开发人工智能技术,提高人工智能效率。

🍏 苹果将在iOS18和macOS15操作系统增加人工智能功能,保护用户隐私。

Meta公布Llama3训练集群细节!储备60万块H100迎接AGI

【AiBase提要:】 ⭐️ Meta公开技术博客展示算力资源和AI Infra路线图 ⭐️ 集群由24576个H100GPU组成,用于训练Llama3 ⭐️ 存储部署采用Tectonic和Hammerspace满足数据需求

谷歌 I/O 开发者大会5月14日举行 聚焦Gemini模型与Android15

【AiBase提要:】 🌐 谷歌宣布5月14日举办2024年I/O开发者大会,通过网络直播形式进行。 📱 展示Gemini模型和Android15新功能,吸引广泛开发者关注。 💡 Gemini1.5Pro模型在处理长篇信息时表现出色,开辟新的AI发展可能性。

🤖📱💼AI应用

Devin“平替”来了!Babel Agent可自主编译代码

【AiBase提要:】 🤖 Babel Agent是类似Devin的AI软件构建Agents,能通过自主驱动的Agents解决编码、调试、测试、部署问题。 👨‍💻 Babel Agent具备自主编写和编译代码能力,能自主调试和解决问题,减少人工干预,提高开发效率。 🛠️ Babel Agent支持自主集成新发布的Claude3,具有自主修正问题和寻求人工帮助能力,提高软件稳定性。 官网:https://top.aibase.com/tool/babel-cloud

AI实时绘画系统StreamMultiDiffusion 支持局部涂抹+提示生成图片

Glyph-ByT5:确保AI绘画图片中文字渲染的准确性并自动排版

Muse Pro:一款专为iPad设计的AI实时画图应用

文本转3D动画工具Cartwheel 可指定动作还可导出到任何3D程序中编辑

图像新技术Follow-Your-Click:用户指哪动哪

AI图像平台Fotor推出一站式AI长视频平台Clipfly

