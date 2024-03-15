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今日AI：苹果大模型MM1入场；Sora训练数据来源竟来自这；全球最快AI芯片WSE-3发布；阿里邀请AI参加数学竞赛

2024-03-15 15:37 · 稿源：站长之家

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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📰🤖📢AI新鲜事

苹果大模型MM1入场:参数达到300亿 超半数作者是华人

【AiBase提要:】

🍎 苹果发布大型多模态基础模型MM1，拥有300亿参数，MoE架构，超半数作者是华人。

👥 MM1在多模态领域表现出竞争力，标志着苹果在该领域的重要进展。

🔮 该模型为未来苹果可能推出的产品奠定了技术基础，对GenAI领域发展具有重要意义。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2403.09611.pdf

全球最快AI芯片WSE-3发布 性能碾压H100!

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【AiBase提要:】

🌟 WSE-3采用4万亿晶体管5nm制程，拥有125FP16PetaFLOPS性能，比H100GPU强大。

🌟 单机可训练24万亿参数的模型，具备90万个AI核心和44GB片上SRAM存储。

🌟 Cerebras的CS-3超算可训练比GPT-4和Gemini大十倍的下一代前沿大模型。

Midjourney禁止用户生成拜登和特朗普图片

【AiBase提要:】

🚫 Midjourney开始禁止用户创造涉及拜登和特朗普的虚假图片，以维护选举公正性。

🤖 新政策旨在防止AI技术被用于制造虚假信息，体现了对保护选举公正性的承诺。

🛑 CEO表示公司将采取更严格的态度处理选举相关事务，遏制可能影响公正性的行为。

Claude3Haiku API发布

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【AiBase提要:】

⭐ Haiku是Anthropic发布的速度最快、最有性价比的型号

⭐ Haiku每秒可处理21，000个令牌，提供先进的视觉功能。

⭐ 只需1美元就可以处理和分析400起最高法院案件或2500张图片

产品入口:https://top.aibase.com/tool/claude-3-haiku

OpenAI CTO承认Sora训练数据来源，引发争议

【AiBase提要:】

⭐️ Sora接受公开和许可数据训练，数据来源不明确引发争议;

⭐️ Sora生成视频与现实接近，需改进和适应时间;

⭐️ OpenAI计划增加音频生成功能，改进模型易用性。

阿里数赛首次向AI开放!知乎网友:给AI捏了把汗，该防止人类替考

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【AiBase提要:】

⭐️ 阿里全球数学竞赛向硅基AI开放，最高奖金1万美金。

⭐️ AI参赛引发热烈讨论，挑战人类解题能力。

⭐️ AI模型表现不一，未来AI或成数学研究助手。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0315/1603514.shtml

苹果完成收购加拿大公司 DarwinAI iOS18将有重大更新

【AiBase提要:】

🍏 苹果完成收购加拿大的DarwinAI公司，强化人工智能团队。

🍎 DarwinAI专注于开发人工智能技术，提高人工智能效率。

🍏 苹果将在iOS18和macOS15操作系统增加人工智能功能，保护用户隐私。

Meta公布Llama3训练集群细节!储备60万块H100迎接AGI

【AiBase提要:】

⭐️ Meta公开技术博客展示算力资源和AI Infra路线图

⭐️ 集群由24576个H100GPU组成，用于训练Llama3

⭐️ 存储部署采用Tectonic和Hammerspace满足数据需求

谷歌 I/O 开发者大会5月14日举行 聚焦Gemini模型与Android15

【AiBase提要:】

🌐 谷歌宣布5月14日举办2024年I/O开发者大会，通过网络直播形式进行。

📱 展示Gemini模型和Android15新功能，吸引广泛开发者关注。

💡 Gemini1.5Pro模型在处理长篇信息时表现出色，开辟新的AI发展可能性。

🤖📱💼AI应用

Devin“平替”来了!Babel Agent可自主编译代码

【AiBase提要:】

🤖 Babel Agent是类似Devin的AI软件构建Agents，能通过自主驱动的Agents解决编码、调试、测试、部署问题。

👨‍💻 Babel Agent具备自主编写和编译代码能力，能自主调试和解决问题，减少人工干预，提高开发效率。

🛠️ Babel Agent支持自主集成新发布的Claude3，具有自主修正问题和寻求人工帮助能力，提高软件稳定性。

官网:https://top.aibase.com/tool/babel-cloud

AI实时绘画系统StreamMultiDiffusion 支持局部涂抹+提示生成图片

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【AiBase提要】

⭐ StreamMultiDiffusion是实时、交互式文本到图像生成系统

⭐ 根据绘制区域颜色精确控制生成内容

⭐ 红色区域生成人物，在耳朵和尾巴区域标记为狗，会根据涂抹区域生成带狗耳朵的人物

项目地址:https://top.aibase.com/tool/streammultidiffusion

Glyph-ByT5:确保AI绘画图片中文字渲染的准确性并自动排版

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【AiBase提要:】

⭐ Glyph-ByT5提高图像生成中文本渲染准确性

⭐ Glyph-ByT5理解每个字母和符号确保准确显示

⭐ 可以使用GPT-4和Glyph-SDXL模型来自动化生成和优化排版布局

项目地址:https://top.aibase.com/tool/glyph-byt5

Muse Pro:一款专为iPad设计的AI实时画图应用

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【AiBase提要:】

🎨 随便涂几笔，AI都能转化为高质量图片

🎨 快速增强和放大功能，分辨率高到可以直接打印

🎨 提供丰富自定义画笔，支持图层操作，适合不同艺术风格和技巧。

应用下载地址:https://top.aibase.com/tool/muse-pro

文本转3D动画工具Cartwheel 可指定动作还可导出到任何3D程序中编辑

【AiBase提要:】

⭐ 只需输入文字提示即可生成3D动画角色。

⭐ 生成的角色是可以指定动作，还可以直接导出到任何3D程序中进行编辑

⭐ 尽管目前在测试阶段，但已能生成许多酷炫动作

排队地址:https://top.aibase.com/tool/cartwheel

图像新技术Follow-Your-Click:用户指哪动哪

【AiBase提要:】

🖱️ 用户点击或提示，就可以让图像特定区域动起来

👥 香港科技大学、腾讯、清华大学合作开发

🖼️ 用户简单点击和短语提示即可控制动画

https://top.aibase.com/tool/follow-your-click

AI图像平台Fotor推出一站式AI长视频平台Clipfly

【AiBase提要:】

🚀 Fotor正式进军视频领域，推出Clipfly平台

🎥 Clipfly集成AI视频生成、增强和编辑功能

💡 用户可完成从构思到最终视频输出的整个流程

体验地址:https://top.aibase.com/tool/clipfly

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今日Midjourney提示词:春日主题古风美女

3_1710473531527_ai2023__AnimeThis_picture_shows_a_woman_wearing_traditional_Chi_54bde866-8b5a-45e5-be8b-f1602870b339_副本.png

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

垫图+Anime，This picture shows a woman wearing traditional Chinese clothing， which looks like ancient Chinese clothing， possibly Hanfu or Tangzhuang. She holds a bouquet of flowers， possibly for decoration or as a gift. Her hairstyle is also very distinctive， with her hair pulled up and fixed with a hairpin， which was a common hairstyle among ancient Chinese women.Her clothing and hairstyle suggest that this picture may be for filming a costume drama， movie， or showcasing traditional culture. Her expression is soft， her gaze looks into the distance， giving people a sense of tranquility and elegance.The background is blurry， but it can be seen that it is a natural environment with ripples， possibly lakes or rivers， which adds a soft background to the picture.Overall， this picture gives people a feeling of classicism， elegance， and tradition， which may be promoting traditional Chinese culture or showcasing the charm of ancient clothing. --ar3:4--niji6--s400

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    苹果发布了自己的大语言模型MM1，这是一个最高有30B规模的多模态LLM。通过预训练和SFT，MM1模型在多个基准测试中取得了SOTA性能，展现了上下文内预测、多图像推理和少样本学习能力等吸引人的特性。

    苹果 LLM 多模态

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