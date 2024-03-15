腾讯智影小程序上线「AI扩图」功能

Polycam的高斯模糊创建工具可以让你免费将图像转换为沉浸式的3D模糊图像,你可以预览、分享和导出这些模糊图像。该工具支持20-200张PNG或JPG格式图像输入,输入图像需遵循影像测量最佳实践,保证图像清晰、均匀曝光和无运动模糊效果。生成的3D模糊可在Unity和Unreal等引擎中使用,插件不断更新以支持更多软件。该工具还提供Gallery功能用于浏览和分享社区创作。