腾讯智影小程序上线「AI扩图」功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:腾讯智影小程序宣布推出了新功能 ——AI 扩图。用户可以利用这一功能轻松对图片进行内容扩展。
AI 扩图是在原有图片基础上进行二次创作，帮助用户解决日常工作生活中需要扩图的情况，比如拍照时人物或景物未拍全，背景图尺寸太小需要放大等情况。
用户只需打开智影小程序，在应用栏中找到 “AI 扩图” 功能，上传想要扩图的照片，选择扩图比例（等比扩图或自由扩图），点击 “立即生成” 即可得到扩图后的效果。
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在科技飞速发展的今天，人工智能已经深刻影响着我们的日常生活。从语音助手到智能家居，AI技术的飞速发展，不仅提高了生产力为我们的生活带来了超多便利。小言心语则是利用人工智能技术创造出的对话机器人，以对话的形式，为用户带来全新的沟通体验。
小米官方宣布小米相册AI编辑「智能扩图」、「魔法消除Pro」正式上线，预计在本月内全面覆盖小米14、小米14Pro以及RedmiK70系列手机，为用户带来更为智能与便捷的相册编辑体验。智能扩图功能，旨在解决用户在拍摄过程中可能遇到的构图问题。用户在相册编辑中选择魔法消除，再点击右上角的Pro按钮，即可实现对照片中路人的无痕消除，让每一张游客照都能完美呈现。
考勤管理是企业运转中绕不开的一环，当团队规模增加、办公方式多样化，看似基础的考勤管理则会变得更加复杂。中冶赛迪信息旗下的考勤帮手小程序，能够帮助企业轻松准确地实现人员考勤，以多元化解决方案灵活应对不同管理需求。管理人员能够通过考勤助手实时统计出勤结果，并在后台精确导出考勤数据，了解员工的实际考勤情况，为绩效评估和工资计算等事项提供数据。
备受舆论关注的抖音网红“李一舟”所开设的人工智能课程突然遭到下架。2月22日中午，李一舟在微信小程序“一舟一课”上售卖的AI课程因违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》暂停服务。这一事件再次提醒我们，在追求新兴产业的同时，也要注重产品质量和消费者权益保护。
今天有品牌在见实会员群内发出警告，称自家小程序邀约用户加入会员时涉及到用户填写手机号流程，遇到了系统警告，甚至收到平台处罚。这个事情引得许多商家响应，称前后时间多有遇到，不过，这件事情却并非新事是源自去年8月平台就曾发出的规范，只不过近期才被一些商家所留意到。最近你还观察到哪些平台运营政策变化?欢迎来评论区，一起讨论你的心得与经验。
据消协官方介绍，全国消协智慧315”平台今天开始上线试运行。该平台上线标志着全国消协组织有了统一的受理投诉渠道，为消费者反映日常生活中遇到的消费问题提供方便。值得注意的是，中央广播电视总台2024年315晚会将于今晚8点在央视财经频道现场直播，今年聚焦共筑诚信共享安全”主题，将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。
微信公众平台运营中心发布《关于规范公众号文章诱骗点击小程序骗取广告收益行为的公告》称，近期，平台发现部分创作者在文章中使用不完全或擦边的标题、擦边的封面和无意义或不完整的内容，并插入诱导性小程序卡片、图片、文字链接，引导用户点击跳转至无关或无效页面进行广告诱骗点击。这种违规导流行为损害用户的阅读体验，骗取广告收益，严重扰乱了平台的健康生态。●诱导性小程序卡片●诱导性图片链接违规案例4用不相关文章内容引诱用户点击小程序，诱导用户阅读并点击小程序查看，跳转内容与文章内容不一致，主要目的是诱导用户跳转小程序赚取广告流量收益。
美图公司旗下AI视觉创作工具WHEE推出了AI改图功能，这项功能大幅降低了专业图像编辑的门槛，使普通用户也能享受到AI创作的乐趣。用户只需涂抹想要修改的画面区域并输入文字补齐，就能完成图像修改，使局部重绘变得更加简单。用户还可以通过关键词控制不希望呈现的内容，以实现更精细的画面控制。
李一舟用于售卖AI课程的微信小程序“一舟一课”因违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被暂停服务。李一舟的人工智能课在微信视频号橱窗已下架，先前售价199元的“每个人的人工智能课”视频课也不再可见。根据一张网络流传的截图显示，李一舟通过AI课程在3年内的收入超过了亿元。
近日，支付宝平台发布租赁行业治理成果。针对租赁行业问题，平台累计处理4300多个违规租赁小程序。”支付宝相关负责人表示。
PitchBob是一款AI pitch deck生成器，为初创公司创建完整的pitch deck提供帮助。包括所有pitch deck的关键元素和模板。通过智能生成pitch deck，轻松向投资者展示您的创业想法。
Comate是由百度基于文心大模型研发的编程辅助工具，可提供自动代码生成、单元测试生成、注释生成以及智能问答等功能。支持上百种编程语言，旨在帮助开发者大幅提升编码效率。使用Comate，让编程更加高效和便捷。个人版本提供业务代码与测试代码的生成、代码优化与修复、自然语言对话式技术问答等多维度辅助编码能力。企业版本在个人版本的基础之上，同时提供完备的数据报表能力，助力企业分析应用效果、定位效能瓶颈，一站式赋能研发过程降本提效。私有化部署版本涵盖企业版本全部能力，同时支撑大型企业规模化部署与应用，保障使用效果，维护数据安全。
🔔 Alerts.bookey是一个用于获取在线事件提醒的服务。它可以通过电子邮件、Telegram或Webhook发送提醒，适用于市场营销机构和个人开发者。该产品提供了从社交媒体等各种渠道获取提醒的功能，并具有自定义AI过滤器、实时提醒等优势。定价灵活，没有最低月费。
Go Summarize是一款由AI驱动的YouTube视频摘要工具，可以摘要任何长视频如讲座、现场活动或政府会议。它能够通过分析视频的字幕文本来生成摘要，帮助用户提高学习效率。该工具免费使用。
ContentQuiver是一款使用人工智能技术，将您的通讯内容自动转化为各平台上引人入胜的社交媒体帖子的工具。节省时间，扩大影响力。
CreatorsAGI旨在为创作者提供一个构建对话式AI助理的平台,助手能基于创作者的专有内容(如PDF、电子书等)进行训练,从而与用户进行贴合创作者风格的真实对话互动。该产品可让创作者的受众体验到与创作者智慧的私人化对话,提供个性化的体验。CreatorsAGI的主要优势在于能让创作者开发出真实反映自身内容和气质的AI助理,在AI对话时代仍能保持创作者的独特魅力。
nasa-smd-ibm-v0.1是一个基于RoBERTa的编码器转换模型,针对NASA科学任务进行了域适应优化。它在与NASA科学任务相关的科学期刊和文章上进行了微调训练,旨在增强自然语言技术,如信息检索和智能搜索等。该模型具有1.25亿个参数,使用掩码语言模型进行预训练。可用于命名实体识别、信息检索、句子转换、可扩展问答等任务,专门定位于NASA科学任务相关的科学用例。
nasa-smd-ibm-st是一个基于Bi-encoder的句子转换模型,由nasa-smd-ibm-v0.1编码器模型进行了微调训练。它使用了2.71亿个训练样本以及260万个来自NASA科学任务方向(SMD)文档的领域特定样本进行训练。该模型旨在增强自然语言技术,如信息检索和智能搜索,以应用于SMD的自然语言处理任务。该模型可广泛用于信息检索、句子相似度搜索等NASA SMD相关的科学用例。
零一万物大模型开放平台是一个通过API调用获取高品质Yi系列大模型的平台。Yi系列模型基于零一万物的前沿科研成果和高品质数据训练而成，曾在多个权威榜单中获得SOTA表现。主要产品包括yi-34b-chat-0205、yi-34b-chat-200k和yi-vl-plus三种模型。yi-34b-chat-0205是一款优化版聊天模型,指令遵循能力提升近30%,回复延迟大幅降低,适用于聊天、问答、对话等场景。yi-34b-chat-200k支持200K超长上下文,可处理约20万到30万汉字内容,适用于文档理解、数据分析和跨领域知识应用。yi-vl-plus支持高分辨率图片输入,具备图像问答、图表理解、OCR等能力,适用于对复杂图像内容进行分析、识别和理解。该平台的API优势包括推理速度快、与OpenAI API完全兼容。定价方面,新注册用户可获赠60元试用额度,yi-34b-chat-0205单价为2.5元/百万token,yi-34b-chat-200k单价为12元/次,yi-vl-plus单价为6元/百万token。
Hero是一款利用先进的视觉模型和AI技术帮助用户快速识别、定价和上架闲置物品的应用程序。它可以通过简单地用手机对准物品,实时扫描识别物品类型、生成标题、描述、条件和图片,一键在Hero平台及其他多个闲置交易市场同步发布上架。Hero致力于为用户提供一站式的智能化二手交易体验,大幅节省时间和精力,让闲置变现更加简单高效。
Copilot是一款基于ChatGPT的AI助手，为Chrome提供个性化学习和生产力工具。具有个性化学习伴侣、侧边栏AI聊天支持、YouTube视频摘要、AI驱动的搜索等功能。安装Copilot，享受智能、高效的在线体验。
StreamMultiDiffusion是一个实时交互多文本到图像生成平台，用户可以根据指定的区域文本提示进行生成。通过操控含义而非颜色的画笔进行绘画创作。
Cartwheel是一个创新的文本转3D动画工具，用户通过输入文字提示即可生成适用于视频、游戏、电影、广告、社交或VR项目的3D动画角色。其灵活性和易用性让用户能够轻松生成各种动作，并支持导出到任何3D程序中进行编辑。目前处于测试阶段，用户需要排队等待使用。
SAM AUTO MAN是一个简单的操作平台,可以将您的AI工具和产品提交至300多个AI导航网站。只需填写产品名称、描述、URL、缩略图和电子邮件,该平台就会在1-3小时内将您的产品推广到10多个AI导航和社交平台,未来14天还将扩展到100-200个平台,全程自动化操作,无需额外付费。
Kavaza.AI是一个创新的AI代理平台,可以体验与来自各种游戏、漫画、电影和电视的3D二次元角色进行沉浸式对话,也可以创建或定制您自己的二次元角色!它提供了丰富的功能,包括创建和定制AI伴侣、货币化AI内容、探索和体验其他用户创建的AI角色等。凭借先进的AI技术和丰富的角色资源,该平台为用户提供了全新的虚拟社交体验。
Glyph-ByT5是一种定制的文本编码器，旨在提高文本到图像生成模型中的视觉文本渲染准确性。它通过微调字符感知的ByT5编码器并使用精心策划的成对字形文本数据集来实现。将Glyph-ByT5与SDXL集成后，形成了Glyph-SDXL模型，使设计图像生成中的文本渲染准确性从低于20%提高到接近90%。该模型还能够实现段落文本的自动多行布局渲染，字符数量从几十到几百字符都能保持较高的拼写准确性。此外，通过使用少量高质量的包含视觉文本的真实图像进行微调，Glyph-SDXL在开放域真实图像中的场景文本渲染能力也有了大幅提升。这些令人鼓舞的成果旨在鼓励进一步探索为不同具有挑战性的任务设计定制的文本编码器。
苹果发布了自己的大语言模型MM1，这是一个最高有30B规模的多模态LLM。通过预训练和SFT，MM1模型在多个基准测试中取得了SOTA性能，展现了上下文内预测、多图像推理和少样本学习能力等吸引人的特性。
LensAI是一个基于人工智能的上下文广告平台，通过视频和图像分析将广告直接放置在对象中，实现有效的流量变现。LensAI识别对象、标志、动作和上下文，并将其与相关广告进行匹配，精细调整定向，提供显著的广告效果和高回报率。LensAI提供了先进的图片和视频广告解决方案，为数字广告生态系统的所有关键利益相关者带来了利益。
Linguix是一款由GPT-4驱动的团队写作协作工具，旨在提高生产力，帮助您完成日常任务。它可以创建电子邮件，撰写长篇文档，并概括内容，以更快地完成工作。通过Linguix，您可以确保每个人都能立即理解您的意思，并按照您的要求行事，同时为真正的工作节省时间。它还提供英语和多种其他语言的高级语法检查，并集成了OpenAI ChatGPT，可以即时纠正错误，使内容更短、更长、更出色。
Polycam的高斯模糊创建工具可以让你免费将图像转换为沉浸式的3D模糊图像,你可以预览、分享和导出这些模糊图像。该工具支持20-200张PNG或JPG格式图像输入,输入图像需遵循影像测量最佳实践,保证图像清晰、均匀曝光和无运动模糊效果。生成的3D模糊可在Unity和Unreal等引擎中使用,插件不断更新以支持更多软件。该工具还提供Gallery功能用于浏览和分享社区创作。