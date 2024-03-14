微博AI评论机器人“评论罗伯特”宣布支持楼中楼回复

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:今日，微博AI机器人“评论罗伯特”在微博宣布，已支持楼中楼回复，不过该功能目前还在测试中。
据悉，“评论罗伯特”原名“评论哇噻机器人”，是以微博用户身份活跃在网友评论区的智能机器人。
目前，在微博发布原创内容或者艾特此号，将有可能收到它的回复。
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FigureAI宣布成功获得48亿元人民币B轮融资，投资方包括微软、OpenAI创业基金、英伟达、贝索斯、英特尔等。这一巨额融资将极大推动Figure产品的商业部署，为其实体机器人“01”的发展提供强大支持。期待Figure与OpenAI共同推动人工智能技术在实际应用中的深度融合，为社会带来更多创新和便利。
首新集团公告，与苏州市政府达成全面战略合作，全资子公司布尔云机器人计划在苏州市吴中区摘地，总投资约15亿元。作为布尔云机器人研发中心项目用地，将建设用于布尔云品牌机器人产品的全球研发中心。其产品在美国、英国、法国、意大利等欧美国家也深受消费者喜爱，长期霸榜畅销排行榜。
3月11日消息，据国内多家媒体报道，近日，点读机女孩”高君雨自曝患罕见脑瘤，这条消息引发关注。从今年2月29日开始，高君雨微博账号更新多条视频，记录治疗经历。3月10日，高君雨社媒账号突然发文，称小雨发烧了，状态不稳定，又进了ICU”。随即点读机女孩发烧不退再次进ICU”话题登上热搜，多名网友留言希望其能度过危机早日康复。但也有网友指出，高君雨视频中�
UMI是斯坦福开发的一个机器人数据收集和策略学习框架，通过手持式夹持器和精心设计的接口进行数据收集。该框架能够将人类在复杂环境下的操作技能直接转移给机器人，无需人类编写详细的编程指令。通过UMI，机器人能够快速学习新任务，提高操作能力，降低学习成本，推动机器人技术在各领域的广泛应用。
Google限制了AI聊天机器人Gemini回答今年将在多个国家举行的选举有关的查询，其中包括美国总统选举。这一决定是为了减少技术部署中潜在的错误。今年2月，Facebook母公司MetaPlatforms宣布，将在6月举行的欧洲议会选举前建立一个团队，以打击关于选举的误信息和生成AI的利用。
马斯克表示，xAI将于本周开源AI聊天机器人Grok。xAI是埃隆・马斯克成立的人工智能公司，于2023年7月12日宣布成立。该团队在Space活动上做了自我介绍，展示了他们在数学、物理和计算机科学领域的专业知识和经验。
意大利维斯帕制造商Piaggio于周二推出了一款工厂机器人，该机器人使用人工智能在预设路线上自主移动，最多可携带130公斤的物品。这款机器人将首先应用于其摩托车品牌MotoGuzzi在意大利的生产线上，并随后将在该公司在意大利、印度、越南和印度尼西亚的其他工厂中使用。随着技术的不断进步，这种类型的机器人有望在更多工厂和行业中得到广泛应用，推动工业生产的数字化转型。
Coze是一款下一代AI聊天机器人构建平台，能够快速创建、调试和优化AI聊天机器人应用程序。用户可以在不编写代码的情况下快速创建机器人，并将其发布到各种平台上。要了解更多关于Coze的信息，请访问其官方网站。
SanctuaryAI公司最近发布了一款全新的人形通用机器人——Phoenix，其发布的演示视频令人震惊。Phoenix机器人展示了其在速度、精确性和力量方面的卓越能力这些展示并没有任何加速处理。Phoenix机器人的发布被视为人形机器人领域的一次重大突破，它为未来的机器人技术发展指明了方向。
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Comate是由百度基于文心大模型研发的编程辅助工具，可提供自动代码生成、单元测试生成、注释生成以及智能问答等功能。支持上百种编程语言，旨在帮助开发者大幅提升编码效率。使用Comate，让编程更加高效和便捷。个人版本提供业务代码与测试代码的生成、代码优化与修复、自然语言对话式技术问答等多维度辅助编码能力。企业版本在个人版本的基础之上，同时提供完备的数据报表能力，助力企业分析应用效果、定位效能瓶颈，一站式赋能研发过程降本提效。私有化部署版本涵盖企业版本全部能力，同时支撑大型企业规模化部署与应用，保障使用效果，维护数据安全。
🔔 Alerts.bookey是一个用于获取在线事件提醒的服务。它可以通过电子邮件、Telegram或Webhook发送提醒，适用于市场营销机构和个人开发者。该产品提供了从社交媒体等各种渠道获取提醒的功能，并具有自定义AI过滤器、实时提醒等优势。定价灵活，没有最低月费。
Go Summarize是一款由AI驱动的YouTube视频摘要工具，可以摘要任何长视频如讲座、现场活动或政府会议。它能够通过分析视频的字幕文本来生成摘要，帮助用户提高学习效率。该工具免费使用。
ContentQuiver是一款使用人工智能技术，将您的通讯内容自动转化为各平台上引人入胜的社交媒体帖子的工具。节省时间，扩大影响力。
CreatorsAGI旨在为创作者提供一个构建对话式AI助理的平台,助手能基于创作者的专有内容(如PDF、电子书等)进行训练,从而与用户进行贴合创作者风格的真实对话互动。该产品可让创作者的受众体验到与创作者智慧的私人化对话,提供个性化的体验。CreatorsAGI的主要优势在于能让创作者开发出真实反映自身内容和气质的AI助理,在AI对话时代仍能保持创作者的独特魅力。
nasa-smd-ibm-v0.1是一个基于RoBERTa的编码器转换模型,针对NASA科学任务进行了域适应优化。它在与NASA科学任务相关的科学期刊和文章上进行了微调训练,旨在增强自然语言技术,如信息检索和智能搜索等。该模型具有1.25亿个参数,使用掩码语言模型进行预训练。可用于命名实体识别、信息检索、句子转换、可扩展问答等任务,专门定位于NASA科学任务相关的科学用例。
nasa-smd-ibm-st是一个基于Bi-encoder的句子转换模型,由nasa-smd-ibm-v0.1编码器模型进行了微调训练。它使用了2.71亿个训练样本以及260万个来自NASA科学任务方向(SMD)文档的领域特定样本进行训练。该模型旨在增强自然语言技术,如信息检索和智能搜索,以应用于SMD的自然语言处理任务。该模型可广泛用于信息检索、句子相似度搜索等NASA SMD相关的科学用例。
零一万物大模型开放平台是一个通过API调用获取高品质Yi系列大模型的平台。Yi系列模型基于零一万物的前沿科研成果和高品质数据训练而成，曾在多个权威榜单中获得SOTA表现。主要产品包括yi-34b-chat-0205、yi-34b-chat-200k和yi-vl-plus三种模型。yi-34b-chat-0205是一款优化版聊天模型,指令遵循能力提升近30%,回复延迟大幅降低,适用于聊天、问答、对话等场景。yi-34b-chat-200k支持200K超长上下文,可处理约20万到30万汉字内容,适用于文档理解、数据分析和跨领域知识应用。yi-vl-plus支持高分辨率图片输入,具备图像问答、图表理解、OCR等能力,适用于对复杂图像内容进行分析、识别和理解。该平台的API优势包括推理速度快、与OpenAI API完全兼容。定价方面,新注册用户可获赠60元试用额度,yi-34b-chat-0205单价为2.5元/百万token,yi-34b-chat-200k单价为12元/次,yi-vl-plus单价为6元/百万token。
Hero是一款利用先进的视觉模型和AI技术帮助用户快速识别、定价和上架闲置物品的应用程序。它可以通过简单地用手机对准物品,实时扫描识别物品类型、生成标题、描述、条件和图片,一键在Hero平台及其他多个闲置交易市场同步发布上架。Hero致力于为用户提供一站式的智能化二手交易体验,大幅节省时间和精力,让闲置变现更加简单高效。
Copilot是一款基于ChatGPT的AI助手，为Chrome提供个性化学习和生产力工具。具有个性化学习伴侣、侧边栏AI聊天支持、YouTube视频摘要、AI驱动的搜索等功能。安装Copilot，享受智能、高效的在线体验。
StreamMultiDiffusion是一个实时交互多文本到图像生成平台，用户可以根据指定的区域文本提示进行生成。通过操控含义而非颜色的画笔进行绘画创作。
Cartwheel是一个创新的文本转3D动画工具，用户通过输入文字提示即可生成适用于视频、游戏、电影、广告、社交或VR项目的3D动画角色。其灵活性和易用性让用户能够轻松生成各种动作，并支持导出到任何3D程序中进行编辑。目前处于测试阶段，用户需要排队等待使用。
SAM AUTO MAN是一个简单的操作平台,可以将您的AI工具和产品提交至300多个AI导航网站。只需填写产品名称、描述、URL、缩略图和电子邮件,该平台就会在1-3小时内将您的产品推广到10多个AI导航和社交平台,未来14天还将扩展到100-200个平台,全程自动化操作,无需额外付费。
Kavaza.AI是一个创新的AI代理平台,可以体验与来自各种游戏、漫画、电影和电视的3D二次元角色进行沉浸式对话,也可以创建或定制您自己的二次元角色!它提供了丰富的功能,包括创建和定制AI伴侣、货币化AI内容、探索和体验其他用户创建的AI角色等。凭借先进的AI技术和丰富的角色资源,该平台为用户提供了全新的虚拟社交体验。
Glyph-ByT5是一种定制的文本编码器，旨在提高文本到图像生成模型中的视觉文本渲染准确性。它通过微调字符感知的ByT5编码器并使用精心策划的成对字形文本数据集来实现。将Glyph-ByT5与SDXL集成后，形成了Glyph-SDXL模型，使设计图像生成中的文本渲染准确性从低于20%提高到接近90%。该模型还能够实现段落文本的自动多行布局渲染，字符数量从几十到几百字符都能保持较高的拼写准确性。此外，通过使用少量高质量的包含视觉文本的真实图像进行微调，Glyph-SDXL在开放域真实图像中的场景文本渲染能力也有了大幅提升。这些令人鼓舞的成果旨在鼓励进一步探索为不同具有挑战性的任务设计定制的文本编码器。
苹果发布了自己的大语言模型MM1，这是一个最高有30B规模的多模态LLM。通过预训练和SFT，MM1模型在多个基准测试中取得了SOTA性能，展现了上下文内预测、多图像推理和少样本学习能力等吸引人的特性。
LensAI是一个基于人工智能的上下文广告平台，通过视频和图像分析将广告直接放置在对象中，实现有效的流量变现。LensAI识别对象、标志、动作和上下文，并将其与相关广告进行匹配，精细调整定向，提供显著的广告效果和高回报率。LensAI提供了先进的图片和视频广告解决方案，为数字广告生态系统的所有关键利益相关者带来了利益。
Linguix是一款由GPT-4驱动的团队写作协作工具，旨在提高生产力，帮助您完成日常任务。它可以创建电子邮件，撰写长篇文档，并概括内容，以更快地完成工作。通过Linguix，您可以确保每个人都能立即理解您的意思，并按照您的要求行事，同时为真正的工作节省时间。它还提供英语和多种其他语言的高级语法检查，并集成了OpenAI ChatGPT，可以即时纠正错误，使内容更短、更长、更出色。
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