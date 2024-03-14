微信规范公众号文章诱骗点击小程序骗取广告收益行为

微信公众平台运营中心发布《关于规范公众号文章诱骗点击小程序骗取广告收益行为的公告》称，近期，平台发现部分创作者在文章中使用不完全或擦边的标题、擦边的封面和无意义或不完整的内容，并插入诱导性小程序卡片、图片、文字链接，引导用户点击跳转至无关或无效页面进行广告诱骗点击。这种违规导流行为损害用户的阅读体验，骗取广告收益，严重扰乱了平台的健康生态。

为进一步规范公众号文章内容，给用户提供更优质的文章阅读体验。对于公众号文章诱骗点击小程序骗取广告收益的行为，从即日起一经发现，平台将视违规程度对公众号采取包括但不限于警告、删文、能力封禁、封号等处罚措施。

违规案例1

使用不完全标题或不完全内容，诱导用户点击小程序查看完整内容，主要目的是诱导用户跳转小程序赚取广告流量收益。

违规案例2

使用擦边文章内容或擦边文章标题或擦边文章封面，诱导用户阅读并点击小程序查看，主要目的是诱导用户跳转小程序赚取广告流量收益。

●标题擦边

●封面擦边

违规案例3

插入诱导性（配图带有未读消息红点、数字、假视频播放键等诱导图标，使用模糊图片或滥用名人明星肖像）的小程序卡片、图片、文字链接，诱导用户阅读并点击小程序查看，主要目的是诱导用户跳转小程序赚取广告流量收益。

●诱导性小程序卡片

●诱导性图片链接

违规案例4

用不相关文章内容引诱用户点击小程序，诱导用户阅读并点击小程序查看，跳转内容与文章内容不一致，主要目的是诱导用户跳转小程序赚取广告流量收益。

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