今日AI：Sora计划在今年内发布；辛巴要暂停带货学AI；国产Sora文生视频工具Etna发布；谷歌推EMO同款对口型工具；

🤖📱💼AI应用

对标Sora?国产公司推文生视频工具Etna能生成15秒4K视频

EMO同款?谷歌推对口型视频工具VLOGGER 还具备视频编辑功能

Comflowyspace:简单好用的ComfyUI整合包小白也能轻松上手

Gifshift:上传GIF就能一键将梗图转绘成动漫

又整活儿?谷歌推Agents SIMA 可让角色在任何3D游戏场景中蹦跶

【AiBase提要:】 ⭐ 新型AI系统Agents SIMA 在3D游戏中自主行动 ⭐ SIMA 能理解指令并执行任务,类似人类操作方式 ⭐ SIMA 包含两个核心模型,能在不同虚拟环境中互动 项目地址:https://top.aibase.com/tool/sima

天图万境团队推出视频配音工具Sora Opera

【AiBase提要:】 ⭐️ 视频配音工具Sora Opera实现视频解除“静音模式”; ⭐️ 用户可为生成视频添加配乐和音效; ⭐️ Sora Opera计划提供文生音效和视频配乐功能,先供合作伙伴使用。 体验网址:https://soraopera.skymaper.com

📰🤖📢AI新鲜事

Sora计划在今年内发布将采用与Dall-E类似的内容过滤策略

【AiBase提要:】 🌟Sora将推出全新视频生成技术,短时间内生成20秒720p视频,推动机器人技术发展。 🌟Sora将采用与Dall-E类似内容过滤策略,确保视频内容符合法规,提供用户良好体验。 🌟在电影制作、教育、游戏开发、医疗保健和机器人技术领域均有重要应用。

Stable Diffusion3首批邀请测试资格发放

【AiBase提要:】 ⭐ 首批邀请测试资格已发放,模型权重下月发布 ⭐ 官方承诺扩大规模,发放更多测试资格 ⭐ 技术报告介绍了扩展的矫正流Transformer模型

直播带货不香了?辛巴要暂停带货学AI

【AiBase提要:】 📌 辛巴公司盈利不如预期,几乎一年努力成空 📌 公司年支出高昂,员工工资、日常开支、平台费用巨额 📌 辛巴计划暂停直播业务,用两年学习AI,寻找新方向

全球AI应用top50排行榜:超40%是新公司产品聊天机器人、AI绘画最受欢迎

【AiBase提要:】 ⭐超过40%的新公司涌现,占据AI应用top50榜单。 ⭐AI伴侣应用程序成为热门,不仅限于情感关系。 ⭐移动应用偏向助手和教育技术,聊天机器人仍领先。

科幻片成真!Figure展示与OpenAI合作新进展Figure01接入ChatGPT后成“精”了!

【AiBase提要:】 🚀不但可以语音对话,还可以口头解释为什么这么做 🌟可以理解一些模糊的指令,比如说“我饿了”,他会给你一个吃的 🔥动作速度显著提升,接近人类速度,让机器人干家务指日可待

马斯克:明年AI将比任何人都聪明2029年或将实现AGI

【AiBase提要:】 🤖 人工智能可能在明年就超越任何一个单独的人类个体在智力上的表现; 🚀 到2029年,人工智能可能超越整个人类种群的智力水平; ⚠️ AI威胁论者警告人工智能可能带来危险,呼吁社会警惕并避免集中控制权。

欧盟通过世界首部人工智能法案 开创全球监管先河

【AiBase提要:】 ⭐ 人工智能法案全面生效将约24个月,成为其他地区法规蓝本 ⭐ 禁止特定威胁公民权利的人工智能应用,包括生物识别系统等 ⭐ 法案规定人工智能在教育、医疗等领域的使用限制和公民权利保护。

