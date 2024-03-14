蔚来与宁德时代签署长寿命电池研发项目合作协议

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:今日蔚来长寿命电池战略沟通会上，蔚来宣布了其在电池技术领域的重大突破，提出了长寿命电池解决方案。根据这一方案，蔚来致力于实现动力电池使用长达15年的目标，同时确保电池寿命终止时健康度仍能保持在85%以上的高水平。

为了加速这一目标的实现，蔚来在现场与宁德时代正式签署了长寿命电池研发项目的合作协议。这标志着双方将在电池技术研发领域展开深度合作，共同推动长寿命电池技术的研发与应用。

值得一提的是，蔚来与宁德时代的合作并非首次。早在2023年1月17日，双方就已经签署了五年全面战略合作协议，其中涉及“基于长寿命电池的商业模式合作”等重要领域。

蔚来电池系统副总裁曾士哲详细介绍了长寿命电池技术与运营目标。他表示，蔚来将努力实现电池寿命长达15年的目标，并致力于为用户提供里程无忧的出行体验。同时，蔚来还将确保电池寿命终止时健康度不低于85%，从而为用户提供更加稳定、可靠的电池性能。

为了实现这一目标，蔚来认为电池本征研发与运营创新的结合是关键。因此，蔚来在电池本征研发方面投入了大量资源，建设了整车厂最大的电池研发实验室。目前，蔚来在电池方面已经拥有1，435个科技专利，其中104个专利与电池长寿命相关。

蔚来创始人李斌也表示，公司在电池安全方面也在积极探索基于蔚来换电网络的多维感知安全大模型。而曾士哲则透露，蔚来已开发出超过300个安全管理算法，并推出了业内首个自研车云结合电池包保养算法。这些创新技术的应用，使得蔚来电池包的换充保养次数达到了惊人的787，908次。

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