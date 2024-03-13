研究发现：工作中的 AI、机器人和跟踪器对生活质量产生负面影响

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:根据劳动研究所进行的一项开创性研究发现，接触工作中的新技术，包括跟踪器、机器人和基于人工智能的软件对人们的生活质量产生不良影响。

这项研究对6000多人进行了调查，分析了四类在整个经济中日益普及的技术对幸福感的影响。研究人员发现，工人接触这三类技术的频率越高，其健康和幸福感就越差。相比之下，在工作中使用较为传统的信息和通信技术（ICT）如笔记本电脑、平板电脑和即时通讯对幸福感有积极影响。

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研究报告指出:“随着与 ICT 的互动频率增加，生活质量得到改善，而随着与新型工作技术互动频率的增加，生活质量则恶化。” 虽然研究人员没有直接调查原因，但他们指出，他们的发现与先前的研究一致，显示这些技术可能加剧工作不安全感、工作负担加重、工作日常化和工作意义丧失，以及削弱人员自治权，这些都会损害员工的整体幸福感。

Goldman Sachs 的经济学家去年推测，到2030年，由于生成式人工智能的发展，全球可能有3亿个工作岗位将被自动化淘汰，许多其他岗位也将发生根本性转变。这项研究的首席作者 Magdalena Soffia 博士表示，问题不一定在于技术本身，而在于其采用方式。

关于 ICT 对生活质量的提升，她暗示 “一个可能的潜在机制是，它们实际上使工作流程更加高效，使工作生活变得更加高效。这反过来给你一种成就感。” 与此相反，关于跟踪器和监视技术的发现与最近工会和活动家发出的关于持续监控工作者表现对工人负面影响的警告相呼应。

TUC 的人工智能主管 Mary Towers 表示:“这些发现应引起我们的担忧。它们表明，如果没有制定严格的新规定，人工智能可能会使工作环境对许多人变得压迫和不健康。” 这份新报告是 IFW 与 Warwick 商学院和伦敦帝国学院合作进行的未来工作与幸福评估 Pissarides 评估的一部分。

主持该评估的资深经济学家 Christopher Pissarides 教授表示:“随着新技术迅速进入我们的工作生活，了解我们与其互动如何影响我们的生活质量至关重要。”

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