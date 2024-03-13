荣耀MagicBook Pro 16发布 首发AI PC技术

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:荣耀今日召开AI PC技术沟通会，发布MagicBook Pro16笔记本。

荣耀MagicBook Pro16不仅在AI技术方面有所突破，更在软硬件结合上进行了全面布局，实现了AI使能智能硬件、人机交互和跨端生态。这一创新设计将为用户带来前所未有的智能体验，进一步提升工作效率和使用便捷性。

在AI使能智能硬件方面，MagicBook Pro16采用了Turbo X智能调度和调整功能，能够智能识别不同使用场景并动态调整性能，确保用户在使用过程中获得流畅稳定的体验。

在AI使能人机交互方面，MagicBook Pro16通过MagicLive功能实现了即想即得，无论是智能搜索、文档总结还是AI字幕和Magic文本，都能轻松实现。这一功能将极大提升用户的工作效率，让工作变得更加轻松高效。

在AI使能跨端生态方面，MagicBook Pro16引入了全新的MagicRing信任环技术，支持最多8路业务并发，包括网络共享、屏幕共享、键鼠共享等功能，让用户在不同设备间实现无缝协同。

此外，借助平台级AI能力，荣耀MagicBook Pro16还具备全局收藏、换机克隆、分享以及应用接续等智能功能。用户可以轻松实现跨平台连接设备，享受无缝互联体验。例如，用户可以将手机上的消息应用窗口无缝转移到电脑上进行回复，确保工作流程的连续性。

在硬件性能上，荣耀MagicBook Pro16同样表现出色。它搭载了Intel酷睿Ultra7155H处理器和NVIDIA GeForce RTX4060显卡，配备了3072*1920分辨率的超清大屏，支持165Hz刷新率和100% DCI-P3超广色域，为用户带来震撼的视听体验。

值得一提的是，荣耀MagicBook Pro16还是首款搭载OS Turbo3.0技术的产品。这一技术实现了功耗下降30%和性能提升10%的出色表现。同时，它还成为首款支持空间音频的Windows笔记本电脑，并获得了《黑神话:悟空》空间音频联调认证，让用户在游戏中沉浸于西游的奇幻世界。

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