华为鸿蒙系统接入实人认证 蚂蚁蚁盾提供技术支持

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:随着华为千帆计划持续推进，鸿蒙生态日渐完善。近日，华为自研的鸿蒙操作系统与蚂蚁数科、阿里云合作开发的实人认证产品完成适配。这意味着基于鸿蒙系统开发的App可以0门槛接入该实人认证产品，鸿蒙用户可以无感享受到和安卓、IOS系统一样的便捷验证服务。据了解，这也是市面上第一个适配鸿蒙系统的实人认证产品。

实人认证产品兼容鸿蒙系统，让华为在系统层面建立起了纵深链接的能力，大量原生App将依托这一金融级的实人认证服务链接用户身份，提供高效、便捷的产品体验。记者了解到，该产品的主要研发来自蚂蚁数科的安全科技团队蚁盾。

蚁盾依托于蚂蚁集团10多年在生物识别技术上的沉淀以及大规模商业场景验证，实人认证准确率达到99%，目前已经被多款“国民级”App集成。在安全性方面，该产品具备人脸算法对抗、人脸保镖设备切面对抗、链路传输对抗、图像防伪对抗和安全策略对抗等多层安全体系，能够有效拦截图片、视频以及深度伪造技术（Deepfake）攻击，国内唯一获得了iBeta国际安全组织最高等级Level2认证。

今年1月18日，华为正式发布鸿蒙星河版操作系统（HarmonyOSNEXT），这标志着一个完全独立、不与安卓系统兼容的原生版鸿蒙系统正式面世，来自行业生态的200余个鸿蒙原生App正在加速开发，包括支付宝、美团、京东、小红书等头部应用。

与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等公司与华为的底座能力协同发力，为开发者提供高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%，帮助行业加速应用鸿蒙化开发。记者注意到，支付宝、蚂蚁数科旗下移动开发平台mPaaS、蚁盾实人认证产品先后与华为鸿蒙达成合作，从工具和应用层面形成了“让开发者用mPaaS开发鸿蒙应用、让用户通过蚁盾实人认证服务链接鸿蒙、让支付宝原生应用诞生在鸿蒙”的生态服务能力。

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