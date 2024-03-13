首页 > 业界 > 关键词  > Deepgram最新资讯  > 正文

超快！​Deepgram Aura:实时文本转语音API 低于250毫秒

2024-03-13 15:41 · 稿源：站长之家

划重点:

🔍 低延迟:不超过250毫秒，即时响应。

🎙️ 自然对话流畅:人类般的自然度和节奏，动态调整音调和情绪。

💬 实时互动:支持与人类之间的实时信息交换。

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:Deepgram Aura 是一款实时文本转语音 API，其主要特点是低延迟，不超过250毫秒，能够即时响应用户的需求。

它还具备人类般对话的自然度和流畅度，包括自然的节奏和停顿，能够根据对话上下文动态调整音调和情绪，使得对话更加生动和真实。同时，Deepgram Aura 还支持实时互动，能够与人类之间进行实时信息交换，提供了一种高效便捷的沟通方式。

image.png

Deepgram Aura 的性价比也很高，每千字符仅需0.015美元，适合各种规模的用户使用。该 API 提供了易于集成的接口和开源演示，支持快速开发，新用户还可获得200美元的免费信用额度进行测试。通过 GitHub 和在线体验平台，用户可以方便地了解和体验 Deepgram Aura 的功能和性能。

Deepgram Aura 是一款性能优越的实时文本转语音 API，具备低延迟、自然对话流畅和实时互动等特点，适合各种场景下的应用，为用户提供了高效便捷的语音交流解决方案。

体验入口:https://top.aibase.com/tool/aura-tts-demo-by-deepgram

项目网址:https://github.com/deepgram-devs/deepgram-conversational-demo

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ContentQuiver:超强邮件营销和社交媒体推广工具，将您的通讯内容智能转化为吸引人的社交媒体帖子。

    ContentQuiver是一款使用人工智能技术，将您的通讯内容自动转化为各平台上引人入胜的社交媒体帖子的工具。节省时间，扩大影响力。

    邮件营销 社交媒体推广 人工智能

  • CreatorsAGI:为创作者打造真实互动的对话式AI助理

    CreatorsAGI旨在为创作者提供一个构建对话式AI助理的平台,助手能基于创作者的专有内容(如PDF、电子书等)进行训练,从而与用户进行贴合创作者风格的真实对话互动。该产品可让创作者的受众体验到与创作者智慧的私人化对话,提供个性化的体验。CreatorsAGI的主要优势在于能让创作者开发出真实反映自身内容和气质的AI助理,在AI对话时代仍能保持创作者的独特魅力。

    AI助理 创作者 对话系统

  • nasa-smd-ibm-v0.1:用于NASA科学任务的基于RoBERTa的转换模型

    nasa-smd-ibm-v0.1是一个基于RoBERTa的编码器转换模型,针对NASA科学任务进行了域适应优化。它在与NASA科学任务相关的科学期刊和文章上进行了微调训练,旨在增强自然语言技术,如信息检索和智能搜索等。该模型具有1.25亿个参数,使用掩码语言模型进行预训练。可用于命名实体识别、信息检索、句子转换、可扩展问答等任务,专门定位于NASA科学任务相关的科学用例。

    NASA 自然语言处理 转换模型

  • nasa-smd-ibm-st:增强自然语言技术用于NASA科学任务方向的信息检索和智能搜索

    nasa-smd-ibm-st是一个基于Bi-encoder的句子转换模型,由nasa-smd-ibm-v0.1编码器模型进行了微调训练。它使用了2.71亿个训练样本以及260万个来自NASA科学任务方向(SMD)文档的领域特定样本进行训练。该模型旨在增强自然语言技术,如信息检索和智能搜索,以应用于SMD的自然语言处理任务。该模型可广泛用于信息检索、句子相似度搜索等NASA SMD相关的科学用例。

    NASA 深度学习 自然语言处理

  • 零一万物大模型开放平台:通过API获取高品质Yi系列大模型的开放平台

    零一万物大模型开放平台是一个通过API调用获取高品质Yi系列大模型的平台。Yi系列模型基于零一万物的前沿科研成果和高品质数据训练而成，曾在多个权威榜单中获得SOTA表现。主要产品包括yi-34b-chat-0205、yi-34b-chat-200k和yi-vl-plus三种模型。yi-34b-chat-0205是一款优化版聊天模型,指令遵循能力提升近30%,回复延迟大幅降低,适用于聊天、问答、对话等场景。yi-34b-chat-200k支持200K超长上下文,可处理约20万到30万汉字内容,适用于文档理解、数据分析和跨领域知识应用。yi-vl-plus支持高分辨率图片输入,具备图像问答、图表理解、OCR等能力,适用于对复杂图像内容进行分析、识别和理解。该平台的API优势包括推理速度快、与OpenAI API完全兼容。定价方面,新注册用户可获赠60元试用额度,yi-34b-chat-0205单价为2.5元/百万token,yi-34b-chat-200k单价为12元/次,yi-vl-plus单价为6元/百万token。

    大模型 AI模型 自然语言处理

  • Hero:利用AI快速销售物品

    Hero是一款利用先进的视觉模型和AI技术帮助用户快速识别、定价和上架闲置物品的应用程序。它可以通过简单地用手机对准物品,实时扫描识别物品类型、生成标题、描述、条件和图片,一键在Hero平台及其他多个闲置交易市场同步发布上架。Hero致力于为用户提供一站式的智能化二手交易体验,大幅节省时间和精力,让闲置变现更加简单高效。

    AI 智能 二手交易

  • Copilot: Your AI Assistant Powered By ChatGPT:AI助手，提升学习和生产力

    Copilot是一款基于ChatGPT的AI助手，为Chrome提供个性化学习和生产力工具。具有个性化学习伴侣、侧边栏AI聊天支持、YouTube视频摘要、AI驱动的搜索等功能。安装Copilot，享受智能、高效的在线体验。

    AI助手 学习 生产力

  • StreamMultiDiffusion:实时交互生成，基于区域语义控制

    StreamMultiDiffusion是一个实时交互多文本到图像生成平台，用户可以根据指定的区域文本提示进行生成。通过操控含义而非颜色的画笔进行绘画创作。

    实时生成 图像处理 创意生成

  • Cartwheel:文本转3D动画工具，轻松生成角色动作

    Cartwheel是一个创新的文本转3D动画工具，用户通过输入文字提示即可生成适用于视频、游戏、电影、广告、社交或VR项目的3D动画角色。其灵活性和易用性让用户能够轻松生成各种动作，并支持导出到任何3D程序中进行编辑。目前处于测试阶段，用户需要排队等待使用。

    3D动画 角色创建 文本转动画

  • SAM AUTO MAN!:将您的AI工具和产品提交到300+AI导航网站

    SAM AUTO MAN是一个简单的操作平台,可以将您的AI工具和产品提交至300多个AI导航网站。只需填写产品名称、描述、URL、缩略图和电子邮件,该平台就会在1-3小时内将您的产品推广到10多个AI导航和社交平台,未来14天还将扩展到100-200个平台,全程自动化操作,无需额外付费。

    AI工具 导航网站 产品推广

  • Kavaza.AI:创建并货币化您的AI伴侣

    Kavaza.AI是一个创新的AI代理平台,可以体验与来自各种游戏、漫画、电影和电视的3D二次元角色进行沉浸式对话,也可以创建或定制您自己的二次元角色!它提供了丰富的功能,包括创建和定制AI伴侣、货币化AI内容、探索和体验其他用户创建的AI角色等。凭借先进的AI技术和丰富的角色资源,该平台为用户提供了全新的虚拟社交体验。

    AI 虚拟社交 二次元

  • Glyph-ByT5:用于准确渲染视觉文本的定制文本编码器

    Glyph-ByT5是一种定制的文本编码器，旨在提高文本到图像生成模型中的视觉文本渲染准确性。它通过微调字符感知的ByT5编码器并使用精心策划的成对字形文本数据集来实现。将Glyph-ByT5与SDXL集成后，形成了Glyph-SDXL模型，使设计图像生成中的文本渲染准确性从低于20%提高到接近90%。该模型还能够实现段落文本的自动多行布局渲染，字符数量从几十到几百字符都能保持较高的拼写准确性。此外，通过使用少量高质量的包含视觉文本的真实图像进行微调，Glyph-SDXL在开放域真实图像中的场景文本渲染能力也有了大幅提升。这些令人鼓舞的成果旨在鼓励进一步探索为不同具有挑战性的任务设计定制的文本编码器。

    文本编码器 文本到图像生成 视觉文本渲染

  • MM1:苹果发布多模态LLM模型

    苹果发布了自己的大语言模型MM1，这是一个最高有30B规模的多模态LLM。通过预训练和SFT，MM1模型在多个基准测试中取得了SOTA性能，展现了上下文内预测、多图像推理和少样本学习能力等吸引人的特性。

    苹果 LLM 多模态

  • LensAI Shoppable and Contextual:高影响力广告平台

    LensAI是一个基于人工智能的上下文广告平台，通过视频和图像分析将广告直接放置在对象中，实现有效的流量变现。LensAI识别对象、标志、动作和上下文，并将其与相关广告进行匹配，精细调整定向，提供显著的广告效果和高回报率。LensAI提供了先进的图片和视频广告解决方案，为数字广告生态系统的所有关键利益相关者带来了利益。

    计算机视觉 高影响力广告 视频广告

  • Linguix – GPT-4 writing copilot for teams:提高写作效率的AI写作助手

    Linguix是一款由GPT-4驱动的团队写作协作工具，旨在提高生产力，帮助您完成日常任务。它可以创建电子邮件，撰写长篇文档，并概括内容，以更快地完成工作。通过Linguix，您可以确保每个人都能立即理解您的意思，并按照您的要求行事，同时为真正的工作节省时间。它还提供英语和多种其他语言的高级语法检查，并集成了OpenAI ChatGPT，可以即时纠正错误，使内容更短、更长、更出色。

    写作 生产力 协作

  • Polycam Gaussian Splatting 3D Creator:免费创建和查看高斯3D模糊图像的工具

    Polycam的高斯模糊创建工具可以让你免费将图像转换为沉浸式的3D模糊图像,你可以预览、分享和导出这些模糊图像。该工具支持20-200张PNG或JPG格式图像输入,输入图像需遵循影像测量最佳实践,保证图像清晰、均匀曝光和无运动模糊效果。生成的3D模糊可在Unity和Unreal等引擎中使用,插件不断更新以支持更多软件。该工具还提供Gallery功能用于浏览和分享社区创作。

    3D 高斯模糊 影像测量

  • ReportPDF:AI生成PDF报告

    ReportPDF是一个可以将CSV文件生成PDF报告的工具。它可以快速将您的数据转化为报告，支持的文件格式包括XLS、XLSX和CSV。您可以通过拖放文件或点击选择文件的方式使用ReportPDF。该产品由Armory System LLC开发。

    PDF 报告 数据分析

  • Trivoh:视频和音频通信平台

    Trivoh是一个基于人工智能驱动的视频和音频通信平台，通过自动化提升用户参与度，为您的团队提供全面的协作和通信解决方案，提高整体生产力和效率。Trivoh提供虚拟会议、聊天系统和易于插件等功能，支持多种使用场景。价格根据定制需求而定。

    视频通信 音频通信 协作工具

  • QueryHub:发现的力量-你的学术伙伴！加入充满活力的社区，利用AI助手并无缝分享知识。

    QueryHub是一个学术问答平台，帮助用户快速找到准确的答案。它提供一个互动论坛，AI聊天机器人和智能搜索功能，使学习变得更高效。用户可以通过社区合作，获得多样的视角和分享的见解。QueryHub还提供24/7的AI聊天机器人支持，确保用户在学术难题上不再困惑。通过文档协作，用户可以访问学习资源，如学习指南、笔记和材料，大大提高学习效果。QueryHub的智能搜索功能还能个性化用户的学术体验，确保用户在需要时能快速找到所需信息。作为用户驱动的创新平台，QueryHub不断发展，以满足用户需求，使用户体验更加流畅愉快。

    学术 社区 AI助手

  • Peaka:分分钟构建数据堆栈，零ETL数据集成平台

    Peaka是一款零ETL数据集成平台，可将所有数据源（如关系型和NoSQL数据库、SaaS工具和API）整合为单一数据源，无需构建复杂的ETL管道。主要功能包括联邦查询、实时流数据ingestion、即时数据复制、API到SQL转换、NoSQL到SQL转换等。其优势是架构精简、构建简单、运维成本低且无故障风险。适合希望快速整合多源数据并提高数据用性的团队使用。提供免费和付费版本。

    数据集成 零ETL 实时数据复制

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM