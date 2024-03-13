荣耀：AI领域研发投入已达百亿元 完成专利超2000项

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:今天下午的荣耀笔记本AI PC技术沟通会上，荣耀公司公布了其在AI领域的卓越成果。据官方透露，荣耀已累计投入高达100亿元的研发费用，致力于AI技术的创新与发展。不仅如此，荣耀还成功获得了超过2000项的AI专利，充分展示了其在AI领域的深厚实力。

荣耀对于AI技术的投入可谓不遗余力，其研发投入已达百亿元之巨，专利数量更是超过2000项，这一数字足以彰显荣耀在AI领域的坚定决心和强大实力。

而即将于3月18日发布的荣耀MagicBook Pro16笔记本，更将成为AI PC新时代的开篇之作。这款笔记本将充分展现荣耀AI技术的全方位使能，为用户带来前所未有的智能体验。

荣耀MagicBook Pro16的AI使能主要体现在三个方面:智能硬件、人机交互和跨端生态。在智能硬件方面，该笔记本搭载了Turbo X智能调度和调整功能，能够智能识别不同使用场景，并动态调整以优化性能，为用户带来流畅的使用体验。

在人机交互方面，荣耀MagicBook Pro16通过MagicLive功能实现了即想即得，无论是智能搜索、文档总结、AI字幕和Magic文本，还是搜索图片、生成摘要等，都能轻松实现。这一功能将极大地提升用户的工作效率和使用便捷性。

而在跨端生态方面，全新的MagicRing信任环可实现最多8路业务并发，包括网络共享、屏幕共享、键鼠共享、摄像头共享、窗口共享、文件共享、通话共享、通知共享，为用户带来更加便捷的多设备协同体验。

此外，荣耀MagicBook Pro16还借助荣耀平台级AI能力，实现了全局收藏、荣耀换机克隆、荣耀分享、应用接续等智能功能，进一步提升了用户的使用体验。这些功能的实现不仅彰显了荣耀在AI技术方面的深厚实力，也预示着AI PC新时代的到来。

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