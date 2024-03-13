Sora团队深入解读视频生成模型 短期内不向公众开放

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:知名科技博主MKBHD日前专访了备受瞩目的Sora视频生成模型开发团队，就Sora的工作原理、当前发展状况及未来规划等进行了深入探讨。

据了解，Sora由前OpenAI研究员Bill Peebles、Tim Brooks和DALL·E开发者Aditya Ramesh组成。团队介绍，Sora是一款通过学习大量视频数据而能够生成逼真视频的AI模型，其灵活性和适应性都十分出色。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

不过，Sora在处理诸如手部动作、物理问题等方面仍有缺陷，对于复杂的运动和镜头轨迹也面临挑战。因此，团队当前的重点是持续改进视频生成能力。

尽管Sora取得了长足进展，但团队强调其目前还不是一款成熟的产品，短期内不会向公众开放。发布博客主要是为了征求反馈，了解用户需求并确保安全性。他们正在听取艺术家的意见，探索Sora在创作流程中的潜力。

Sora团队对于模型的未来发展充满信心。他们表示，将继续努力完善Sora的性能和功能，以期为用户带来更优质的视频生成体验。未来还可能加入声音等其他类型内容，实现全面沉浸式体验。

目前，Sora依旧处于研发阶段，距离正式产品化还有一定距离。但作为视频生成AI的佼佼者，它备受行业和用户关注，发展前景值得期待。

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