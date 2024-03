今日AI：GPT-4.5意外曝光可能6月发布、UP主借AI识别情绪播放量186万、全球AI程序员诞生

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

📢一分钟速看版

▶OpenAI的GPT-4.5Turbo意外曝光,可能6月发布

▶全球首个AI程序员诞生 码农饭碗被砸

▶become-image:人物照片+参考照片可生成目标风格人物照

▶Paper-Piano纸上钢琴:只需一纸就能演奏钢琴

▶全球首部AI生成长电影首映门票售罄

▶B站UP主借AI识别情绪整活《亮剑》名场面播放量186万

▶DragAnything:拖动锚点精准控制视频物体和镜头运动

▶Llama-3基础训练设施公开,用了4.9万个H100

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI的GPT-4.5Turbo意外曝光,可能6月发布

【AiBase提要:】 - 💡 OpenAI 的 GPT-4.5Turbo 被泄露,搜索引擎如 Bing 和 DuckDuck Go 在官方公告前索引了产品页面。 - 💡 GPT-4.5Turbo 被描述为 OpenAI 迄今最快、最准确、最可扩展的模型,具有256,000个token的上下文窗口。 - 💡 传言GPT-4.5Turbo 可能具有视频或3D 功能,但泄露的信息并未提及。 详情:https://www.chinaz.com/2024/0313/1603010.shtml

全球首个AI程序员诞生 码农饭碗被砸

【AiBase 提要:】 ⚡ 全球首位 AI 软件工程师 Devin 诞生,掌握全栈技能,云端部署、底层代码、训练和微调 AI 模型。 ⚡ Cognition 公司打造 Devin,开发团队拥有10块 IOI 金牌,震撼全网,影响深远。 ⚡ Devin 的能力强大,能规划复杂工程任务、构建应用程序、自主查找代码库错误、训练微调 AI 模型。 详情:https://www.chinaz.com/2024/0313/1603012.shtml

谷歌限制Gemini回答与选举相关的查询

【AiBase提要:】 - 🤖 Google 限制 AI 聊天机器人 Gemini 回答与今年将在多个国家举行的选举有关的查询。 - 🌍 这一决定是为了减少在技术部署中潜在的错误。 - 🇺🇸 除美国外,还有几个大国计划进行全国选举,包括南非、俄罗斯和印度。 详情:https://www.chinaz.com/2024/0313/1603006.shtml

全球首部AI生成长电影首映门票售罄

B站UP主借AI识别情绪整活《亮剑》名场面播放量186万

【AiBase 提要:】 ⭐️ B 站 UP 主 “佛辣西威” 用《亮剑》片段制作 AI 识别情绪视频。 ⭐️ 视频播放量达186万,吸引众多网友关注,形成 “梗上加梗” 场面。 ⭐️ 利用AI情绪识别技术,UP主在经典剧场面中加入戏剧性和幽默感,增加了视频趣味性。 详情:https://www.chinaz.com/2024/0313/1602977.shtml

Llama-3基础训练设施公开,用了4.9万个H100

【AiBase提要:】 ⭐️ Meta 发布两个24KH100GPU 集群,也就是用了49152个H100用于 Llama-3大模型训练 ⭐️ Llama-3采用 RoCEv2网络和 Tectonic/Hammerspace 的 NFS/FUSE 网络存储 ⭐️ 预计 Llama-3将于4月末或5月中旬上线,将拥有600,000个 H100算力 详情:https://www.chinaz.com/2024/0313/1602961.shtml

2024生成式AI及AIGC应用洞察报告 国内前十AI应用月活用户5000万

🤖📱💼AI应用

become-image:人物照片+参考照片可生成目标风格人物照

Deepgram Aura:实时文本转语音API,低于 250 毫秒

【AiBase 提要:】 ⏰ 低延迟:响应不超过 250 毫秒。 💬 自然对话:人类般流畅自然,动态调整音调和情绪。 🔄 实时互动:支持与人类的实时信息交换。 体验入口:https://aura-tts-demo.deepgram.com/ 项目网址:https://github.com/deepgram-devs/deepgram-conversational-demo

快手出品!DragAnything:拖动锚点精准控制视频物体和镜头运动

⭐️ 快手科技联合浙大研究团队提出了 DragAnything 方法,利用实体表示实现了对任何物体的运动控制。 ⭐️ 可以精确控制物体的运动,生成高质量视频,用户只需在交互过程中绘制一条轨迹。 ⭐️该技术技术还可以同时对多个对象实现不同的运动控制。 项目入口:https://top.aibase.com/tool/draganything

Paper-Piano纸上钢琴:只需一纸就能演奏钢琴

MDTv2开源,Sora 核心组件 DiT 训练提速10倍

【AiBase 提要:】 ⭐️ 颜水成 / 程明明团队发布最新版本的论文和代码,开源 Masked Diffusion Transformer V2。 ⭐️ 提出 Masked Diffusion Transformer V2在 ImageNet 上达到1.58的 FID score。 ⭐️ 利用 mask modeling 表征学习策略大幅加速 DiT 的训练速度。 论文地址:https://arxiv.org/abs/2303.14389 项目入口:https://top.aibase.com/tool/masked-diffusion-transformer-mdt-

AI 图片橡皮擦来了!SPM实现精准擦除特定内容,还能改头换面

【AiBase 提要:】 ⭐️ AI 图片橡皮擦技术,可以精准擦除特定概念,保留其他生成内容。 ⭐️ 概念半透膜模型 (SPM),可在 Diffusion 架构的 AI 作图模型中实现概念擦除。 ⭐️ SPM 技术框架包括轻量化 Adapter、微调策略和动态适配,提高模型擦除效果。 项目入口:https://top.aibase.com/tool/spm

今AI绘画提示词:自拍少女

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

提示词:Photography photo collection,A beautiful18-year-old Chinese girl is holding her phone and taking selfies in front of the camera. She is wearing a Korean white college style sweater, paired with a light blue checkered skirt, and wearing a light blue felt beret on her head, with a well-designed layout --ar16:9--v6.0--style raw

