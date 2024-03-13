今日AI：GPT-4.5意外曝光可能6月发布、UP主借AI识别情绪播放量186万、全球AI程序员诞生

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📢一分钟速看版

▶OpenAI的GPT-4.5Turbo意外曝光，可能6月发布

▶全球首个AI程序员诞生 码农饭碗被砸

▶become-image:人物照片+参考照片可生成目标风格人物照

▶Paper-Piano纸上钢琴:只需一纸就能演奏钢琴

▶全球首部AI生成长电影首映门票售罄

▶B站UP主借AI识别情绪整活《亮剑》名场面播放量186万

▶DragAnything:拖动锚点精准控制视频物体和镜头运动

▶Llama-3基础训练设施公开，用了4.9万个H100

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI的GPT-4.5Turbo意外曝光，可能6月发布

【AiBase提要:】

- 💡 OpenAI 的 GPT-4.5Turbo 被泄露，搜索引擎如 Bing 和 DuckDuck Go 在官方公告前索引了产品页面。

- 💡 GPT-4.5Turbo 被描述为 OpenAI 迄今最快、最准确、最可扩展的模型，具有256，000个token的上下文窗口。

- 💡 传言GPT-4.5Turbo 可能具有视频或3D 功能，但泄露的信息并未提及。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0313/1603010.shtml