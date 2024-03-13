朋友圈发这些可能会被封号！微信治理个人账号发布违禁品售卖信息

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:微信安全中心于3月12日晚发布了一则重要公告，针对微信个人账号发布违禁品售卖信息的行为进行了严格治理。公告强调，微信平台始终致力于营造一个安全、健康、绿色的生态环境，任何利用微信功能发布违禁品售卖信息的行为都是对法律法规的触犯，微信团队将坚决予以打击和清理。

为保障微信用户的信息安全及合法权益，规范个人账号的信息发布行为，微信团队对于发布、展示、传播各类违禁品售卖信息的账号，将依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人账号使用规范》等规定，根据违规严重程度，采取相应处罚措施。一旦发现违规内容，将立即予以删除;对于违规账号，将根据情节轻重，进行警告、限制或禁止使用部分或全部功能、账号封停乃至永久封停等处罚。

公告中明确列出了不得发布、展示、传播的违禁品售卖信息类型，包括违规药品或医疗器械推广、烟草及电子烟宣传、性保健品等黑五类、催情迷药等管制药品、外挂假证等黑灰产、色情及色情擦边类内容、仿真枪等含有杀伤力武器以及非法信贷内容等。

微信安全中心特别提醒，用户通过朋友圈、视频号、直播等网络形式发布违法违禁品售卖信息均属违规行为，即使是为朋友转发宣传，一旦出现问题，售卖方和转发者都将承担行政处罚。广大用户应珍惜自己的微信账号使用权，遵守现行法律法规，共同维护微信平台的健康生态。

微信团队表示，将严格按照相关法律法规及用户协议规则，对违规行为进行处理，并积极配合有权机关维护微信用户及其他主体的合法权益。同时，也呼吁用户积极举报此类违法行为，共同建设一个安全、健康、绿色的微信平台生态环境。

微信个人账号不得发布、展示、传播各类违禁品售卖信息，包括但不限于以下示例:

01

违规发布药品或医疗器械推广内容

02

烟草、电子烟宣传

03

性保健品等黑五类

04

催情迷药等管制药品

05

外挂、假证等黑灰产

06

色情及色情擦边类内容

07

仿真枪、弓箭、管制刀具、气枪等含有杀伤力武器

08

非法信贷内容

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