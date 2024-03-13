雷军：小米汽车1天增加10万人预约 是心血之作

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:小米SU7将于3月28日与公众正式见面。今日，小米CEO雷军透露了一个令人振奋的消息:仅仅一天之内，预约到店的人数就激增了10万多人。这一数字不仅彰显了消费者对小米SU7的浓厚兴趣，也反映了市场对小米汽车的热烈期待。

面对如此高涨的预约热潮，雷军表示，小米将在保证产品质量的前提下，努力提升工厂产能，以期在车型发布后能够尽快完成交付。他深知消费者对于新车的期待，也明白每一次交付都代表着小米汽车的承诺与责任。

近期，汽车行业舆论风波不断，对此，雷军也表达了自己的看法。他呼吁行业内的各方能够共同努力，营造一个更良性、更包容的汽车市场舆论环境。他相信，只有这样，才能促进汽车行业的健康发展，也才能为消费者带来更好的产品和服务。

对于小米SU7，雷军更是充满了自豪与期待。他表示，这款车型绝对是小米团队的心血之作。如果消费者觉得满意，希望他们能给予更多的鼓励;如果有什么不足，也欢迎指出，小米将认真听取并努力改进。但无论如何，他都希望大家能够理性看待，给予小米SU7一个公正的评价。

为了让更多的消费者能够亲身体验小米SU7的魅力，全国29个城市、共计59家门店将在3月25日开启品鉴活动。这些城市包括了北京、上海、广州、深圳等一线城市，也涵盖了宁波、无锡、重庆、武汉等具有代表性的城市。

回顾小米汽车的历程，可以追溯到2021年3月30日的那场发布会。当时，雷军正式宣布小米将进军汽车领域，并承诺这将是他人生中最后一次重大创业项目。他压上了自己所有的战绩和声誉，为小米汽车而战。未来10年，小米计划投入100亿美元用于汽车项目的研发和生产，初期投入更是高达100亿人民币。

如今，三年之约已到，小米SU7终于揭开了神秘的面纱。它的到来，不仅兑现了小米汽车的承诺，也开启了小米在汽车领域的新篇章。我们有理由相信，在雷军的带领下，小米汽车将不断前行，为消费者带来更多优质、创新的产品和服务。

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